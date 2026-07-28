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Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicienilor? Aleșii au convenit să le facă publice, parțial. Cum va arăta noua formă

Data actualizării: Data publicării:
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ceartă pe paternitatea ideii Cum va arăta noul document

Averile demnitarilor ar putea fi publicate, însă parțial. Parlamentarii PSD, PNL și USR au susținut un amendament luni seară, în comisia juridică a Camerei Deputaților, care înlocuiește actualele declarații de avere și de interese cu o declarație de interese financiare. Documentul nu va afișa sumele exacte din conturile politicienilor, ci le va încadra în anumite praguri valorice.

Deputații din Comisia juridică au dezbătut luni seară zeci de amendamente la Legea integrității. Printre ele s-au numărat mai multe propuneri depuse de USR, PSD, AUR și S.O.S. România privind modul în care declarațiile de avere ale demnitarilor ar urma să fie făcute publice. În cele din urmă, comisia a adoptat varianta susținută de PSD, PNL și USR, care înlocuiește actualele declarații de avere și de interese cu o declarație de interese financiare.

Ceartă pe paternitatea ideii

Măsura adoptată de comisie se regăsea și în varianta inițială a legii, redactată în timpul negocierilor purtate de Radu Marinescu (PSD) cu reprezentanții ANI. Prevederea a fost ștearsă ulterior din proiect, astfel că în forma trimisă de Cătălin Predoiu, din partea Guvernului, la Parlament pentru dezbateri, declarațiile de avere rămâneau tot la secret.

De altfel, fostul ministru i-a acuzat în timpul dezbaterilor pe aleșii PNL și USR că au eliminat din lege publicitatea declarațiilor de avere, iar acum încearcă să corecteze modificările prin amendamente.

În replică, deputatul USR Alexandru Dimitriu a transmis că „prima oară ideea i-a venit USR-ului, apoi PNL-ului și apoi PSD-ului”.

Cum va arăta noul document

Averile nu vor fi complet transparente

Noul document care va fi publicat se va numi „declarație de interese financiare”. În practică, demnitarii vor completa în continuare informațiile prevăzute în actualele declarații de avere și de interese și le vor transmite Agenției Naționale de Integritate (ANI). Aceste declarații nu vor fi făcute publice, ci vor rămâne la dispoziția ANI, care va genera noul document și îl va publica online.

Declarația de interese financiare nu va mai cuprinde, însă, toate datele cu privire la averile demnitarilor. De exemplu, banii din conturi nu vor mai fi afisați în sume exacte, ci vor fi încadrați în intervale, astfel încât averile vor putea fi consultate doar parțial.

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Sursa: Captură

Proiectul urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților, iar apoi va ajunge la Senat, unde vor avea loc noi dezbateri, atât în comisii, cât și în plen.

Editor : A.G.

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