Live TV

Video Ce se întâmplă cu negocierile privind formarea noului Guvern? Sorin Grindeanu anunță reluarea discuțiilor „pas cu pas”

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce spune despre noi negocieri cu AUR

Sorin Grindeanu anunță că negocierile politice vor fi reluate „pas cu pas”, iar după jumătatea lunii august lucrurile pot deveni „mai optimiste”. Liderul PSD susține că va purta discuții cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, săptămâna aceasta și insistă că social-democrații ar trebui să preia guvernarea. 

„Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline, după data de 15 august cred că putem deveni mai optimişti în a avea acest guvern”, a declarat preşedintele PSD, marți, la Parlament.

Sorin Grindeanu a anunțat că se va întâlni cu Kelemen Hunor în această săptămână, pentru discuții privind situația politică. Până acum, UDMR nu și-a arătat disponibilitatea de a susține un guvern minoritar PSD, iar propunerea comună de premier alături de PNL și USR a fost Siegfried Mureșan. 

Întrebat cum se vor debloca negocierile, dacă va discuta doar cu UDMR, Grindeanu a transmis: 

„Cum ar zice un clasic în viaţă, pas cu pas. Partidul Social Democrat a mers la ultimele consultări şi la primele, după demiterea guvernului Bolojan, cu propunere cât se poate de clară, că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru în persoana mea şi că nu avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere. Acelaşi lucru îl vom spune şi când vom fi chemaţi iarăşi, la următoarele consultări.”

Ce spune despre noi negocieri cu AUR

De asemenea, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord să facă parte dintr-un guvern alături de AUR.

„În acest moment, există lucruri care ne despart, legate de anumite derapaje ale unor lideri AUR şi sunt lucruri importante din punctul nostru de vedere, sunt lucruri care ţin de valori europene şi valori transatlantice şi de asemenea există o lipsă de încredere (..) în o parte din liderii AUR”, a subliniat social-democratul.

Citește și: 

VIDEO AUR anunță că va negocia cu toate partidele pentru anticipate și un nou Guvern. Simion: „Suntem dispuşi să facem concesiile necesare”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Cum explică Grindeanu „pesta hashtag”: „Vreți să citez din Churchill? Mă voi lupta în comune, în orașe, în Parlament cu ăștia”
george simion face declaratii
AUR anunță că va negocia cu toate partidele pentru anticipate și un nou Guvern. Simion: „Suntem dispuşi să facem concesiile necesare”
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, propus cetățean de onoare al județului Timiș de un consilier AUR: „A făcut mai mult decât toată clasa politică”
doicesti
Nova Power & Gas contestă concluziile Corpului de Control privind proiectul SMR de la Doicești: Nu am obținut profit din tranzacție
Radu Oprea
România nu este Belgia, Polonia sau Germania. De ce avem nevoie rapidă de un guvern?
Recomandările redacţiei
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cum s-ar putea modifica sporurile din sănătate și ce alte schimbări...
vladimir putin si donald trump
Trump, schimbare radicală față de Putin. Liderul de la Casa Albă este...
2026-07-28-4718
Grevă în Sănătate. Lider sindical: „Dacă scad sporurile, scad și...
lansarea unei rachete satan 2 in cadrul unui test
Chinul Rusiei pentru a construi racheta intercontinentală Sarmat...
Ultimele știri
Temperaturi extreme și incendii în Spania și Franța: 300.000 de evacuați. Pompier: „Este ca lupta lui David împotriva lui Goliat”
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi esențială în producția de pulberi pentru muniție (WSJ)
Ce a decis Federația Internațională de Gimnastică după presiunea făcută de Emil Boc în chestiunea sportivilor ruși de la Cluj-Napoca
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Șoc la clubul din SuperLiga: a dat afară două dintre vedetele sezonului trecut!
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A supraviețuit războiului, a fugit de un soț abuziv și la 73 de ani și-a găsit marea iubire. Care sunt...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”