Sorin Grindeanu anunță că negocierile politice vor fi reluate „pas cu pas”, iar după jumătatea lunii august lucrurile pot deveni „mai optimiste”. Liderul PSD susține că va purta discuții cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, săptămâna aceasta și insistă că social-democrații ar trebui să preia guvernarea.

„Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline, după data de 15 august cred că putem deveni mai optimişti în a avea acest guvern”, a declarat preşedintele PSD, marți, la Parlament.

Sorin Grindeanu a anunțat că se va întâlni cu Kelemen Hunor în această săptămână, pentru discuții privind situația politică. Până acum, UDMR nu și-a arătat disponibilitatea de a susține un guvern minoritar PSD, iar propunerea comună de premier alături de PNL și USR a fost Siegfried Mureșan.

Întrebat cum se vor debloca negocierile, dacă va discuta doar cu UDMR, Grindeanu a transmis:

„Cum ar zice un clasic în viaţă, pas cu pas. Partidul Social Democrat a mers la ultimele consultări şi la primele, după demiterea guvernului Bolojan, cu propunere cât se poate de clară, că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru în persoana mea şi că nu avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere. Acelaşi lucru îl vom spune şi când vom fi chemaţi iarăşi, la următoarele consultări.”

Ce spune despre noi negocieri cu AUR

De asemenea, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord să facă parte dintr-un guvern alături de AUR.

„În acest moment, există lucruri care ne despart, legate de anumite derapaje ale unor lideri AUR şi sunt lucruri importante din punctul nostru de vedere, sunt lucruri care ţin de valori europene şi valori transatlantice şi de asemenea există o lipsă de încredere (..) în o parte din liderii AUR”, a subliniat social-democratul.

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Editor : A.G.