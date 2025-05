Ce se întâmplă după demisia lui Ciolacu: Care sunt atribuțiile premierului interimar și cum este numit

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, luni, ieşirea partidului din coaliţia de guvernare, iar Marcel Ciolacu îşi va depune demisia din funcţia de prim-ministru. Procedura privind demisia premierului, precum şi a numirii unui premier interimar este prevăzută de Constituţia României şi de Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

„Coaliţia de guvernare nu are o legitimitate, cel puţin în această componenţă. Am propus colegilor mei ieşirea din coaliţie, ceea ce duce la demisia mea din funcţia de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră. Am luat decizia că miniştrii PSD rămân să discute cu reprezentanţii PNL, UDMR şi cum se hotărăşte aşa se face (în privinţa interimatului miniştrilor - n.r.). (...) Am luat decizia de a nu susţine public niciunul dintre cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale din turul 2", a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului, la 5 mai.

Procedura privind demisia premierului, precum şi a numirii unui premier interimar este prevăzută de Constituţia României şi de Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Articolele 106 și 107 din Constituția României

Conform art. 106 din Constituţia României, funcţia de membru al guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. OUG 57/2019 completează că funcţia de membru al Guvernului încetează şi dacă există o condamnare penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.

Articolul 107 din legea fundamentală mai arată că, în situaţia în care primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106 - în cazul de faţă demisie -, cu excepţia revocării, sau este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului ministru, până la formarea noului guvern. Prevederile referitoare la primul-ministru se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile (art. 107, alin. 4 din Constituţie).

Ce spune Codul Administrativ

În Codul administrativ se arată că, în caz de demisie, preşedintele României, prin decret, la propunerea prim-ministrului, ia act de demisie şi declară funcţia vacantă în termen de 15 zile de la primirea propunerii prim-ministrului. De asemenea, demisia se anunţă public şi devine irevocabilă din momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.

Preşedintele desemnează un alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile prim-ministrului, până la formarea noului guvern.

În perioada interimatului, până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern, executivul poate să emită numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege, mai prevede Codul administrativ.

