Dragoș Benea a declarat luni seara, în exclusivitate pentru Digi24, că nu se așteaptă la un consens politic privind reorganizarea administrativ-teritorială, inclusiv în privința județelor cu populație majoritar maghiară. Coordonatorul proiectului PSD susține însă că se poate ajunge la o soluție prin negociere și compromis, astfel încât reforma să nu fie blocată.

Întrebat la Digi24 ce soluție are în vedere pentru județele maghiare, în condițiile în care UDMR și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de o posibilă schimbare a actualei organizări, Dragoș Benea a evitat să intre într-o polemică cu formațiunea.

„Nu vreau să intru în această dezbatere belicoasă cu UDMR-ul. Eu știu că este un partid cu un pedigree care îl condamnă să participe la efortul colectiv al acestei țări de a scoate la pensie harta lui Ceaușescu”, a declarat Benea.

Acesta a afirmat că nu crede că reorganizarea administrativ-teritorială se va bucura de consens politic și s-a declarat sceptic în privința unei înțelegeri între toate părțile.

„Nu cred în consens pe această reorganizare administrativ-teritorială. Mă declar sceptic că vom atinge consensul. Probabil că președintele Grindeanu și nu numai premierul Niculescu vor încerca acest consens, dar, până la urmă, negocierea și compromisul definesc politica”, a spus europarlamentarul.

Benea consideră totuși că, prin negocieri, se poate ajunge la o soluție în privința minorităților, care să permită continuarea reformei.

„Eu cred că se poate ajunge pe chestiunea minorităților, nu numai o minoritate, cu negociere și compromis, la o soluție care să nu blocheze, ci în 2028 să avem, a doua zi după alegerile locale, o altă hartă administrativ-teritorială a României”, a afirmat acesta.

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Editor : C.A.