Ludovic Orban a spus marți seara, la Digi24, că Nicușor Dan ar trebui să facă tot ce este posibil ca să împiedice căderea guvernului Bolojan, pentru că dacă acest executiv pică în urma moțiunii PSD-AUR, „următoarea țintă va fi Nicușor Dan”. Fostul premier consideră că principala preocupare a președintelui până acum „a fost să mențină o relație cât mai bună cu PSD”, dar a fost păcălit de social-democrați, pentru că ar fi numit „în 24 de ore” toți procucrori șefi propuși de ministrul Marinescu, după care au mai declanșat și criza politică.

Întrebat ce sfat i-ar da lui Nicușor Dan, dacă ar fi consilierul său, Ludovic Orban a spus că președintele ar trebui să facă tot ce este posibil ca să împiedice căderea guvernului Bolojan, pentru că dacă acest executiv pică în urma moțiunii PSD-AUR, „următoarea țintă va fi Nicușor Dan”.

„Credeți că AUR nu a cerut nimic PSD în negocierile care au avut loc? Eu nu pot să cred așa ceva. Iar ce vrea AUR e - știți povestea - turul doi înapoi, să repete alegerile prezidențiale și să-l demită pe Nicușor. Ăsta este obiectivul politic asumat public de AUR. Eu nu cred că AUR, riscând pierderi grave de imagine, și părând așa un fel de partid anexă al PSD-ului, cum a și fost o bună perioadă de timp, a intrat în povestea asta riscând să-și distrugă percepția publică și să-și piardă încrederea oamenilor care urăsc PSD-ul, care este partidul sistemului”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Cei de la AUR, care se dau partidul antisistem, sau aliat cu partidul cel mai sistem. Eu sincer, nu pot să înțeleg nici judecata lor politică, dar nu mai vorbesc de situația în care se găsește în România.

„ Cei de la PSD și AUR sunt iresponsabili, trădează interesele fundamentale ale României”

„Atât PSD, cât și AUR, cei care au depus moțiunea de cenzură, sunt iresponsabili, trădează interesele fundamentale ale României. Puteau să aștepte liniștiți până în toamnă, pentru că avem niște deadline-uri, avem niște termene pe tot ceea ce este important, că riscăm să pierdem miliarde de euro, riscăm să nu rezolvăm problemele, contracte pe SAFE, adică sunt niște situații absolut incredibile.

Generarea acestei crize politice deja produce costuri pentru viața de zi cu zi a românilor, inflație mai mare, lipsă de încredere a investitorilor, blocaj în administrație, pierderi de miliarde de euro din fonduri europene. Sunt iresponsabil pur și simplu.

„ Principala preocupare a lui Nicușor Dan a fost să mențin ă o relație cât mai bună cu PSD ”

Lui Nicușor Dan i se reproșează faptul că în aceste 10 luni de coaliție de guvernare nu a arătat o susținere pentru Ilie Bolojan, nu l-a susținut public, vizibil, dar a fost foarte îngăduitor cu PSD, cu Sorin Grindeanu. Fostul premier spune că este „total de acord” cu aceste concluzii, pentru că în opinia sa, „principala preocupare a lui Nicușor Dan a fost să mențină o relație cât mai bună cu PSD”.

„ Șase luni de zile nu a dat nici măcar o singură declarație publică în apărarea lui Ilie Bolojan”

„Șase luni de zile - din 15 octombrie, de când au început atacurile în rafală ale PSD împotriva lui Bologan, Nicușor Dan nu a dat nici măcar o singură declarație publică în apărarea lui Ilie Bolojan. Nicușor Dan nu a sancționat niciun derapaj de la protocolul coaliției, de la programul de guvernare și de la comportamentul care trebuie să fie normal și corect într-o coaliție, deși el a fost nașul coaliției”, a adăugat Ludovic Orban.

După părerea mea, Nicușor Dan a greșit încă din prima, pentru că s-a implicat el în formarea, în negocierea coaliției, a protocolului coaliției și așa mai departe, în loc să-l desemneze pe Bolojan să negocieze formarea unei majorități parlamentare și un protocol al coaliției de guvernare.

N-a sancționat niciun derapaj, derapaje grosolane - votul împotriva unui ministru al altui partid din cadrul coaliției, era vorba chiar de un ministru USR, la o moțiune. Un blocaj în pachetul de reformă administrativă, a fost blocat trei luni jumate, o întârziere a adoptării bugetului.

Cum să nu spui niciun cuvânt în apărarea lui Ilie Bologan în șase luni de zile, în condițiile în care atacurile au fost împotriva unor măsuri ale guvernului pe care PSD le luase. Deci, ei au luat aceste decizii atât în coaliție, în conducerea coaliției, cât și la nivelul guvernului și la nivelul Parlamentului”, a mai spus fostul premier.

„PSD s-a văzut cu sacii în căruță, l-au păcălit pe Nicușor și au pus procurorii șefi, n-au dat nimic pentru chestiunea asta. Nicușor a livrat în 24 de ore, a numit procurorii șefi, în condițiile în care pentru el a durat patru luni jumate să-și numească niște oameni pe care îi cunoștea de ani de zile ca și consilieri prezidențiali. Și el în 24 de ore, i-a numit pe toți procurorii pe care i-a propus ministrul justiției, Marinescu. S-au văzut cu sacii în căruță și au declanșat și criza politică”, a punctat Orban

„ Să implice toate resursele, să spună că este necesară menținerea actualei guvernări”

Întrebat ce ar putea să facă Nicușor Dan până marțea viitoare, atunci când se va vota moțiunea PSD-AUR, Ludovic Orban a spus că președintele ar trebui să dea mesaje publice de susținere a guvernului Bolojan.

„Să implice toate resursele, inclusiv el, ca președinte al României, se poate implica în a livra mesaje corecte că este necesară menținerea actualei guvernări, care este singura guvernare reformistă, singura guvernare care știe despre ce e vorba, într-un moment în care e nevoie de pricepere maximă și de călcare pe accelerație”, a subliniat Ludovic Orban.

Citiți și:

VIDEO. George Simion preia discursul lui Călin Georgescu înainte de moțiunea de cenzură. „E informat cu privire la acțiunile noastre”

VIDEO. Nicușor Dan, despre declarația lui Sorin Grindeanu privind un guvern cu AUR: Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios

Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai competent premier de la Revoluție până acum

Editor : Liviu Cojan