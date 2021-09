Ce soluții are USR PLUS pentru criza politică. Surse: Ministrul Ghinea nu vrea să plece din Guvern

Liderii USR PLUS s-au reunit miercuri seara, într-o ședință a Biroului Național, ședință în care au aflat că premierul Florin Cîțu a decis demiterea ministrului Justiției Stelian Ion. Imediat după anunțul premierului, copreședinții USR PLUS au anunțat că Florin Cîțu nu mai are susținere și că „acesta nu mai e guvern de Coaliție”. De asemenea, a fost adoptată o decizie a conducerii, prin care USR PLUS cere schimbarea premierului, în caz contrar amenințând cu o moțiune de cenzură. Însă, dacă la începutul crizei politice de miercuri copreședintele Dacian Cioloș, dar și alți lideri ai partidului susțineau că miniștrii USR PLUS vor pleca din Guvern dacă părerea nu le este respectată, joi, părerile sunt diferite. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro că miniștrii USR PLUS nu vor demisiona și că se va încerca forțarea schimbării premierului.

„Miniștrii nu demisionează de teamă că lasă țara pe mâna lui Cîțu”, spun surse din partid. Însă, motivul principal pentru care miniștrii USR PLUS nu pleacă din Cabinet ține de refuzul a cel puțin doi miniștri de a demisiona. Este vorba de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea și de ministrul Transporturilor Cătălin Drulă.

Sursele citate au precizat că deja se lucrează la textul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului din care face parte și USR PLUS.

Însă, cei din USR PLUS nu au suficiente semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Iar schimbarea premierului se poate realiza doar prin ieșirea din guvern a USR PLUS, care va schimba culoarea politică a cabinetului, prin demisia premierului, sau printr-o moțiune de cenzură care strânge 244 de voturi în Parlament.

Pentru depunerea unei moțiuni de cenzură USR PLUS are nevoie de 117 semnături, în condițiile în care aceștia au 80 de parlamentari. O variantă de lucru pentru USR PLUS este să îi convingă pe parlamentarii din tabăra Orban să semneze această moțiune.

O altă variantă pentru USR PLUS ar fi să semneze moțiunea de cenzură a celor din PSD (surse social democrate au declarat pentru Digi24.ro că este exclus ca parlamentarii PSD să semneze o moțiune a celor din USR PLUS). De altfel, deja ar fi existat discuții și „tatonări” între USR PLUS și PSD.

USR PLUS vrea să forțeze schimbarea lui Cîțu în Coaliție

Liderii USR PLUS anunță publică că se așteaptă, așa cum au făcut-o și în momentul demiterii lui Vlad Voiculescu, la o decizie în Coaliției de schimbare a premierului Cîțu, lucru care este greu de crezut că se va întâmpla.

În urmă cu cinci luni, după demiterea lui Vlad Voiculescu, Dan Barna și Dacian Cioloș anunțau că nu mai pot continua într-un guvern condus de Florin Cîțu. Mai mult, ministrul Transporturilor Cătălin Drulă declara că premierul este un „zombie politic”. Criza guvernamentală din aprilie s-a încheiat însă cu pasul înapoi făcut de cei din USR PLUS, care s-au ales doar cu un protocol de funcționare al Coaliție, fără niciun efect juridic.

Ce s-a schimbat, însă, de atunci? În PNL a început o luptă aprigă pentru putere, între Ludovic Orban și Florin Cîțu, iar susținerea fără echivoc a lui Orban, din urmă cu cinci luni, nu mai există, Orban având un motiv în plus să puncteze politic înaintea Congresului, în contextul î care Cîțu s-a folosit de funcția de la Palatul Victoria în lupta internă din partid.

O eventuală ieșire de la guvernare a celor din USR PLUS va fi discutată abia pe 11 septembrie, când se reunește Comitetul Politic, până atunci criza fiind departe de a se încheia.