Ce soluții propune AUR în oglindă cu cele 10 priorități ale PSD pentru guvernare

Parlamentarii AUR au prezentat, marţi, priorităţile formaţiunii, sub forma unui răspuns la cele 10 propuneri avansate anterior de PSD pentru un viitor program de guvernare, printre acestea fiind scăderea TVA, a impozitelor pe dividende, reducerea numărului de parlamentari la 300, relansarea sectorului energetic, a agriculturii, „o diplomaţie de 360 de grade”.

Comisiile de specialitate din cadrul AUR au organizat o conferinţă cu temele „Răspunsul AUR la cele 10 priorităţi propuse de PSD” şi „PNRR şi fonduri europene”, moderată de deputata Ramona-Ioana Bruynseels.

„PSD a propus un program politic bazat pe 10 priorităţi pentru următorii doi ani, un document intitulat 'acord politic', care ar trebui să stea la baza programului de guvernare pentru următoarea perioadă. (...) Din nefericire, România a ajuns la al treilea premier desemnat, programul de guvernare încă se scrie, iar pe teren situaţia este din ce în ce mai grea. Românii ne transmit zi de zi că au nevoie de măsuri concrete, trebuie să ştie ce urmează să facem. Nu mai au nevoie de planuri pe hârtie, de inventare şi un audit prezentat mai mult de ochii lumii. (...) România a pornit cu un PNRR de 28,5 miliarde de euro, dar, după renegociere, a rămas la 21,4 miliarde, 7 miliarde s-au evaporat”, a declarat Bruynseels.

Soluţiile prezentate de AUR nu sunt cele ale unui „Guvern din umbră” şi sunt susţinute de specialişti, a afirmat liderul senatorilor partidului, Petrişor Peiu.

„Ne dorim să arătăm că suntem un partid serios. (...) Vorbim despre buna guvernare. Nu aş vrea să credeţi că vedeţi neapărat un Guvern din umbră sau din penumbră, dar avem oameni care pot să răspundă oricăror nevoi şi care răspund şi nevoilor de competitivitate faţă de celelalte partide din România. (...) S-a terminat cu perioada în care PSD-ul sau PNL-ul aveau monopol pe elaborarea de politici publice în România. Noi oferim o alternativă la toate aceste politici publice şi oferim şi o alternativă şi la închegarea lor într-un tot unitar. Tot ce vorbim despre România, despre programe de ieşire din criză, de dezvoltare, de guvernare, toate sunt în context european. Trăim într-un context european care s-a schimbat dramatic prin apariţia acestui PNRR. (...) Noi tratăm cu mare prioritate o reformă a instituţiilor şi administrativă care să conducă la un stat mult mai suplu”, a explicat Peiu.

Potrivit liderului deputaţilor AUR, Mihai Enache, partidul are mai multe proiecte legislative privind reducerea numărului de parlamentari și reducerea numărului de ministere.

„AUR este gata să-şi asume o diminuare cu 50% a agenţiilor, autorităţilor, institutelor, administraţiilor, centrelor, regiilor, oficiilor, cu excepţia şcolilor, spitalelor, instituţiilor de ordine şi de apărare. Este puţin dificil să considerăm serios un program de reformă a statului de la un partid care practic se confundă cu aparatul de stat din ultimii 36 de ani şi este probabil principalul vinovat pentru calitatea serviciilor publice din administraţia din România. (...) În ceea ce priveşte arhitectura unui Guvern din care AUR ar putea să facă parte, rămânem pe aceleaşi poziţii comunicate din 2024: Guvernul din care AUR va face parte sau pe care AUR îl va forma va fi compus din 10 ministere şi va avea maxim 50 de secretari de stat. Trebuie să ieşim din logica de a forma ministere pentru a mulţumi un anumit politician, cum am avut exemple în trecut. (...) Reorganizarea administrativ-teritorială este o reformă care nu mai poate fi evitată pe termen mediu”, a subliniat Enache.

Despre refacerea sectorului energetic şi resurse au vorbit deputata Ionelia Priescu şi senatorul Cristian Şipoş. „La nivelul judeţului Gorj criza se simte dublu, pentru că este accentuată şi de o criză socială. (...) Avem soluţii. Încă din 2025, pentru că am vrut să oprim decarbonizarea, am depus un proiect prin care amânăm procesul de decarbonizare cu cinci ani. Am reuşit, printr-un amendament, să stopăm procesul de decarbonizare până când capacităţi reale şi funcţionale vor fi puse în producţie. Oprirea procesului de decarbonizare nu poate fi făcută dacă nu intervenim direct în Complexul Energetic Oltenia”, a explicat deputata.

Conform senatorului Cristian Şipoş, printr-o serie de măsuri „arbitrare” s-a creat un dezechilibru între cei trei factori ai energeticii - securitatea, accesibilitatea şi componenta de mediu - cu accent pe cel din urmă, în detrimentul primilor doi. „Noi venim astăzi cu soluţii pentru a restabili echilibrul între aceşti trei factori”, a spus şi Cristian Şipoş, adăugând că una dintre soluţii se referă la construirea de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj.

Deputatul Dan Tanasă a prezentat trei măsuri privind domeniul securităţii naţionale - desecretizarea contractelor, minim 50% pentru componentă naţională, cu un program de reindustrializare şi retehnologizare, precum şi renegocierea contractelor existente.

„Trăim în ţara în care un premier demis a semnat contracte de miliarde de euro, chestiune absolut inacceptabilă, fără să aibă mandatul populaţiei, al unei guvernări, al unei majorităţi, fără să aibă un mandat din partea Parlamentului României. Secretizarea trebuie să română excepţia, nu regula. (...) România trebuie să aibă o armată modernă, înzestrată şi capabilă să lupte sustenabil”, a completat Tanasă.

Despre reindustrializare, capital productiv şi finanţare pentru dezvoltare a vorbit Gabriel Pârvan, membru al Comisiei economice a AUR, iar deputatul Eduard Koler s-a referit la colectarea corectă, combaterea fraudei şi disciplină financiară.

„Noi nu transformăm oamenii de afaceri şi antreprenoriatul în ţinte şi nu avem drept scop să facem controale din ce în ce mai multe şi mai dure, care să distrugă mediul de afaceri mai mult decât au făcut-o aceste guvernări triste în ultimii 20 de ani. (...) Propunerile noastre sunt clare: scăderea TVA-ului în primă fază de la 21% la 19%, mărirea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro, cu un impozit de 1,25%, scăderea impozitului pe dividende de la aberantul 16%, în momentul de faţă, crescut de la 1 ianuarie de către Bolojan, la un acceptabil 8%”, a spus Koler.

Deputatul Cosmin Corendea, vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, a anunţat că una dintre propunerile AUR este revenirea la „o diplomaţie de 360 de grade”.

„Este foarte uşor să vii cu soluţii la nimic, pentru că aceasta este politica externă de astăzi a României - nimic, uneori uşor către ridicol. Avem soluţii, nu neapărat trebuie să ne legăm de ce propune PSD. (...) Ceea ce propunem noi este revenirea la o diplomaţie de 360 de grade şi aici partidul AUR propune o axă extrem de simplă, pe care România ar trebui să o urmeze la fel de simplu, dar extrem de eficient şi anume Washington - Bruxelles - Beijing. De ce lucrul acesta? Pentru că avem un partener strategic - Statele Unite, pe care îl neglijăm şi implicit ne neglijează prin incapacitatea diplomaţilor români de a livra rezultate la Washington. Săptămâna asta domnul preşedinte Nicuşor Dan este la Summitul Naţiunilor Unite, la New York, şi cea mai importantă întâlnire a dânsului este cu prim-ministrul Canadei şi mai puţin cu oficiali ai Casei Albe, ceea ce este un semnal de alarmă în sine. Trebuie revizuit acest lucru şi readus pe agenda proprie un subiect care uşor, uşor a început să fie uitat şi anume Viza Waiver. (...) Această axă Washington - Bruxelles - Beijing este extrem de necesară şi poate fi motorul care readuce diplomaţia românească cel puţin acolo unde i-a fost locul”, a transmis deputatul.

Despre muncă, venituri, coeziune socială şi demografie a vorbit senatoarea Niculina Stelea, despre agricultură, alimente româneşti, irigaţii şi dezvoltare rurală - reprezentanţii comisiei de resort din AUR, Sorin Chelmu şi Silviu Chiosea, viziunea AUR despre educaţie, sănătate, competenţe şi cercetare a fost prezentată de senatorii Laurenţiu Plăeşu şi Cristian Vântu, iar despre infrastructură şi investiţii strategice a vorbit conf. dr. Valentin Ungureanu.

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Editor : M.I.