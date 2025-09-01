Ce spun social-democrații despre amenințarea lui Bolojan cu demisia: „Nu poți să îți iei jucăriile să pleci”

Deputatul PSD Mihai Ghigiu susține că amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia este „o dovadă de imaturitate”. „Nu poți să spui - îmi iau jucăriile și plec”, a declarat acesta la Digi24. O reacție a avut și secretarul general al PSD, Paul Stănescu, înaintea ședinței de partid.

Premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia în discuțiile din ședința Coaliției de guvernare, potrivit surselor Digi24. În cazul în care nu se face o reducere reală a posturilor din administrația locală, șeful Executivului ar fi declarat că-și va pune mandatul pe masă.

În acest context, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat pe holurile Parlamentului că decizia îi aparține premierului: „Este o decizie unilaterală”.

„Dovadă de imaturitate”

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat că amenințarea premierului, dacă se dovedește că a fost adevărată, reprezintă o dovadă de imaturitate.

„Nu am fost acolo, dar dacă este adevărat, cred că este o dovadă de imaturitate. Nu putem, în momentul în care nu ne convine că un partener de Coaliție are o altă părere decât noi, să spunem: îmi iau jucăriile și plec”, a declarat social-democratul într-o intervenție la Digi24.

Întrebat dacă amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare nu au dat dovadă, la rândul lor, de imaturitate, acesta a transmis: „PSD a transmis că există linii roșii, dar nu că există posibilitatea ieșirii de la guvernare. Una este ca un coleg deputat să aibă o părere și alte este ca ședul partidului să spună că își dă demisia și pleacă”.

