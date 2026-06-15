Ce spune Adrian Veștea despre o colaborare cu USR, după ce partidul a anunțat că nu-i va susține guvernul: „Nu mai e loc de orgolii”

Premierul desemnat Adrian Veştea a afirmat, în legătură cu o eventuală colaborare cu USR, că este foarte important să fie găsite lucrurile care îi apropie şi a adăugat că nu a fost niciodată o persoană conflictuală. Veştea consideră că nu mai este loc de orgolii şi că ar trebui să existe o raportare la ţară şi la problemele cu care aceasta se confruntă. USR a decis, duminică seară, în unanimitate, să nu susţină Guvernul premierului desemnat Adrian Veştea, precizând că formațiunea va rămâne consecventă cu decizia „de a nu mai forma un guvern cu PSD”.

Adrian Veştea a fost întrebat, luni, la Radio România Actualităţi, cum vede o colaborare cu USR după ce acest partid a anunţat că nu susţine un guvern condus de acesta.

„Este foarte important să identificăm lucrurile care ne apropie. Nu am fost niciodată o persoană conflictuală. Cred că a fost o zi destul de tensionată ieri. Cred că s-au luat decizii într-un mod destul de rapid, fără a face o analiză foarte temeinică, iar ceea ce va urma în zilele următoare va fi decisiv”, a declarat Adrian Veştea.

El a menţionat că nu mai este loc de orgolii şi că are deschiderea către toate formaţiunile politice pro-europene şi pro-occidentale.

„Eu am toată deschiderea către toate formaţiunile politice pro-europene şi pro-occidentale de a veni în sprijinul acestui guvern şi de a da ţării posibilitatea de a continua, pe de o parte, reformele şi de a face lucrurile care sunt necesare pentru populaţie. Cred că nu mai este loc de orgolii. Cred că ar trebui să ne raportăm la oameni, ar trebui să ne raportăm la ţara noastră şi la problemele cu care se confruntă”, a transmis premierul desemnat.

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Editor : Ș.R.