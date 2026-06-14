Ce spune Adrian Veștea, premierul desemnat, despre ruperea PNL. Mâine va avea întâlnirea cu Bolojan

Liberalul Adrian Veştea nu crede că va rupe Partidul Naţional liberal, după ce a fost desemnat premier de către preşedintele Nicuşor Dan, fără ca liderii partidului să fie anunţaţi despre acest lucru, ci, „din contră”, consideră că PNL „va ieşi mult mai întărit din această situaţie”.

Veștea spune că va avea o discuţie luni cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pe care spune că îl apreciază „foarte mult” şi care este „o persoană matură”, trecută prin „tot felul de situaţii”. „cred că ar trebui să primeze, pentru fiecare dintre noi în această perioadă, interesul ţării şi în acelaşi timp să facem toate aceste reforme”, mai spune Veştea.

Premierul desemnat Adrian Veştea a fost întrebat, duminică, la Euronews, dacă nu crede că va rupe partidul, după nominalizarea sa în această calitate fără informarea prealabilă a liderilor liberali.

„Nu cred că voi rupe Partidul Naţional Liberal, chiar, din contră, eu consider că Partidul Naţional Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situaţie, să-şi asume reformele pe care le va face””, a răspuns Veştea, adăugând că, în cursul zilei de luni va avea o discuţie cu preşedintele partidului, Ilie Bolojan, pe care spune că îl apreciază „foarte mult” şi despre care spune că este „o persoană matură care a trecut prin tot felul de situaţii”.

Veştea crede că, în această perioadă, ar trebui să primeze, „pentru fiecare dintre noi”, „interesul ţării” şi că, în acelaşi timp, trebuie făcute „toate reformele” necesare.

„Preşedintele a luat această decizie, iar azi ne vedem puşi în faţa unei situaţii pe care eu am toată convingerea că o vom depăşi şi trebuie să rămânem în zona optimistă. Eu nu cred că ar trebui să rămânem doar în zona pesimistă şi de cât de neagră va fi perioada următoare. Eu sunt un om care, în decursul timpului, am răzbătut, am făcut proiecte, sunt în măsură să conduc oameni, să iau decizii, să-mi asum termene şi lucrul acesta se va vedea în perioada următoare. (...) Niciodată nu fac rabat de la principii, de fiecare dată mă bazez pe seriozitate, de fiecare dată mă voi raporta la anumite ţinte şi anumite termene, de care depinde foarte mult economia României”, a punctat Veştea.

Premierul desemnat a mai spus că nu-şi doreşte să se ajungă la situaţii de genul celor din 1996 când partidul s-a fragmentat, dar că, în opinia sa, situaţia ar trebui tratată „cu maturitate” şi că „n-ar trebui să avem acea autoritate constantă şi de a impune disciplina prin tot felul de ameninţări”.

„În Partidul Naţional Liberal au existat oameni liberi, oameni care şi-au manifestat de fiecare dată punctul de vedere, iar eu nu cred că astăzi aduc vreun fel de deserviciu Partidului Naţional Liberal, ci, din contră...”, a mai spus Veştea.

Editor : Sebastian Eduard