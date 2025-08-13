Ce spune Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice”

Premierul Ilie Bolojan consideră că „orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism”. El atrage atenţia că, dacă România nu merge într-o direcţie „normală”, este doar o chestiune de timp până când situaţia ţării va deveni mai complicată decât este în prezent.

„Făcând abstracţie de calitatea mea de premier, unde aş putea fi considerat că sunt subiectiv, ceea ce vă pot spune este că România, astăzi, are nevoie de o stabilitate politică. Nu este problema că este guvernul cu premier Bolojan sau un alt premier, ci e nevoie de o stabilitate şi de consecvenţă în luarea acestor măsuri. Prin urmare, cred că orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism şi asta o ştiu toţi oamenii care înţeleg despre ce este vorba, pentru că România nu mai suportă alte crize politice artificiale”, a declarat Ilie Bolojan miercuri seară, la Digi24.

El a amintit că, în contextul electoral din anul trecut şi din acest an, au fost luate decizii pe care România le „decontează acum”.

„Dacă nu ne trezim şi nu mergem într-o direcţie normală, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor complica, iar lucrurile care se complică bugetar degenerează în complicaţii economice, ceea ce va afecta mult mai mult cetăţenii ţării noastre decât ceea ce se întâmplă astăzi, când ştiu că nu este o situaţie bună, dar este una tranzitorie şi practic ne vine nota de plată la toţi într-un fel sau altul pentru ceea ce s-a întâmplat anii trecuţi”, a adăugat Bolojan.

Editor : B.P.