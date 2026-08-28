Ce spune Bolojan, întrebat dacă regretă că s-a întâlnit cu șefa CCR în biroul preşedintelui Senatului

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că nu are de ce să regrete că s-a întâlnit cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, la Senat, o instituţie publică în care accesul este controlat. „S-a explicat despre ce este vorba”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a fost întrebat la Prima News de ce s-a întâlnit cu preşedinta CCR în biroul preşedintelui Senatului când acesta era plecat la Cluj.

„Să ştiţi că în activitatea mea, în afară de a te întâlni cu oameni, să spunem, care n-au o funcţie, m-am întâlnit cu toţi responsabilii de instituţii în toată această perioadă. Atunci când sunt în zona Senatului sau când sunt în zona Parlamentului, după ce am fost instalat premier, l-am rugat pe domnul Abrudean să-mi permită să folosesc acel birou, pentru că altfel nu ai unde să te întâlneşti acolo. Am avut acceptul dânsului şi a fost o întâlnire care a fost făcută nu la un restaurant, nu într-o zonă conspirativă, ci într-o instituţie publică, într-o instituţie în care accesul este controlat. Deci nu este nimic de secret sau de altă natură şi s-a explicat despre ce este vorba. Aşa cum ştiţi, dacă, de exemplu, nu am toate datele, evit să fac comentarii, pentru că nu mă pot exprima pe toate subiectele, la fel, dacă am o discuţie cu cineva, nu dau pe surse din întâlnirea respectivă. (...) Dar nu s-a întâmplat nimic care să fie nelalocul lui”, a afirmat prim-ministrul interimar, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă acea întâlnire i-a afectat imaginea şi dacă regretă totuşi că a avut acea întâlnire.

„Nu am de ce să regret şi sper că spaţiile Ministerului Dezvoltării, care sunt în administrarea Guvernului din Parlamentul României, pentru că avem un corp de clădire al Guvernului lipit de Senat, vor rezolva şi problemele de spaţii pe care le au alte instituţii”, a mai spus Ilie Bolojan.

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Editor : B.P.