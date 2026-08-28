Live TV

Ce spune Bolojan, întrebat dacă regretă că s-a întâlnit cu șefa CCR în biroul preşedintelui Senatului

Data publicării:
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Colaj cu președinta CCR Simina Tănăsescu și liderul PNL Ilie Bolojan / Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că nu are de ce să regrete că s-a întâlnit cu preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, la Senat, o instituţie publică în care accesul este controlat. „S-a explicat despre ce este vorba”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a fost întrebat la Prima News de ce s-a întâlnit cu preşedinta CCR în biroul preşedintelui Senatului când acesta era plecat la Cluj.

„Să ştiţi că în activitatea mea, în afară de a te întâlni cu oameni, să spunem, care n-au o funcţie, m-am întâlnit cu toţi responsabilii de instituţii în toată această perioadă. Atunci când sunt în zona Senatului sau când sunt în zona Parlamentului, după ce am fost instalat premier, l-am rugat pe domnul Abrudean să-mi permită să folosesc acel birou, pentru că altfel nu ai unde să te întâlneşti acolo. Am avut acceptul dânsului şi a fost o întâlnire care a fost făcută nu la un restaurant, nu într-o zonă conspirativă, ci într-o instituţie publică, într-o instituţie în care accesul este controlat. Deci nu este nimic de secret sau de altă natură şi s-a explicat despre ce este vorba. Aşa cum ştiţi, dacă, de exemplu, nu am toate datele, evit să fac comentarii, pentru că nu mă pot exprima pe toate subiectele, la fel, dacă am o discuţie cu cineva, nu dau pe surse din întâlnirea respectivă. (...) Dar nu s-a întâmplat nimic care să fie nelalocul lui”, a afirmat prim-ministrul interimar, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă acea întâlnire i-a afectat imaginea şi dacă regretă totuşi că a avut acea întâlnire.

„Nu am de ce să regret şi sper că spaţiile Ministerului Dezvoltării, care sunt în administrarea Guvernului din Parlamentul României, pentru că avem un corp de clădire al Guvernului lipit de Senat, vor rezolva şi problemele de spaţii pe care le au alte instituţii”, a mai spus Ilie Bolojan.

Citește și: „Şi eu îi cunosc pe nume pe ofiţerii care mă însoţesc”. Cum vede Bolojan relația dintre demnitari si SPP

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
2
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Digi Sport
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan
„Şi eu îi cunosc pe nume pe ofiţerii care mă însoţesc”. Cum vede Bolojan relația dintre demnitari si SPP
cristila traila la parlament
Ilie Bolojan: Din punctul meu de vedere, Cristina Trăilă este nevinovată
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: România are nevoie de Guvern, starea de provizorat s-a lungit prea mult. Ce spune despre alegeri anticipate
Cristina Trăilă și Ilie Bolojan, colaj
Când pleacă Cristina Trăilă din guvern. Decizia semnată de Ilie Bolojan a fost publicată în Monitorul Oficial
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan susține că propunerea PNL de premier rămâne Siegfried Mureșan. Ce spune despre un Guvern PSD
Recomandările redacţiei
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Hodor: CNSAS a reluat verificările asupra lui Pahonțu. Cât va dura...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: „În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar”. Cine...
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski spune că SUA au oferit Kievului informaţii despre...
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, dar cere Parlamentului să o...
Ultimele știri
Echipa României a obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj, la dublu vâsle
Acciza la motorină, redusă cu 25% pentru următoarele două săptămâni. Ce impact are măsura
Ponta ar vota un guvern cu premier independent, dar miniștrii trebuie să fie „oameni care să țină cu România, nu cu alte țări”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Fanatik.ro
U Craiova, prima lovitură după eliminarea din Europa League! Negocieri cu un fotbalist brazilian de 1.5...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Giovanni Becali nu a avut milă de Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League: „Pe ei i-aș vinde...
Adevărul
Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
În ultimele zile de mercato, i-au pus contractul pe masă lui Michael Olise: cel mai mare salariu din istoria...
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Un avion Delta Air Lines a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în timpul zborului: „Trebuie...
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja