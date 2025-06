Ce spune Ciprian Ciucu despre o eventuală candidatură la Primărie: Am nevoie ca oamenii să mă voteze pentru mine, nu pentru președinte

Primarul sectorului 6 al Bucureștiului susține că nu a luat o decizie dacă va candida sau nu la alegerile pentru Primăria Capitalei, functie care a rămas liberă după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României. Ciprian Ciucu susține totuși că să sprijinul actualului președinte va conta în cursa electorală, iar în ceea ce privește candidatura sa, și-ar dori să fie ales pentru viziunea sa politică și „nu pentru că a spus-o președintele României”.

„Cu siguranţă, valul de popularitate pe care îl are acum Nicuşor Dan poate să influenţeze alegerea unui primar la Bucureşti. (...) Îl respect pe Preşedintele României, pe Nicuşor Dan, şi nu vreau să fie niciun fel de lezmajestate la adresa domniei sale. Dacă o să candidez vreodată la Primăria Capitalei, aş vrea ca să fiu ales pentru ceea ce propun eu şi pentru viziunea mea şi nu că mă ascund după pantaloni domniei sale, cum văd că sunt mulţi alţii care au tendinţa să facă acest lucru. E uşor să până mâna unul pe tine”, a declarat Ciprian Ciucu la Insider Politic, potrivit News.ro.

Întrebat dacă nu are nevoie de binecuvântarea lui Nicușor Dan pentru funcția de primar general, Ciprian Ciucu a punctat faptul că într-o eventuală candidatura va avea „nevoie de autonomie şi am nevoie ca oamenii să mă voteze pentru mine, nu pentru că a spus-o Preşedintele României”.

„Am nevoie de o relaţie cât se poate de corectă, pe valori şi pe proiecte asumate. Da, de asta am nevoie. Încă o dată: l-am susţinut şi ne-am şi contrat, e normal în politică. Să fie o relaţie bazată pe respect. Dar dacă o să candidez vreodată la Primăria Capitalei, pentru stima mea de sine şi pentru ceea ce urmează să întâmple în Bucureşti, am nevoie de autonomie şi am nevoie ca oamenii să mă voteze pentru mine, nu pentru că a spus-o Preşedintele României, fără să fie niciun fel de lipsă de respect la adresa domnului Nicuşor Dan. Cred că înţelegeţi ce vreau să spun foarte bine”, a explicat Ciprian Ciucu la Insider Politic, potrivit News.ro.

Referitor la mandatul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu susține că o parte din probleme au fost rezolvate, însă unele au mai rămas: „de la risc seismic până la managementul traficului, termia, în continuare, pune mari probleme. Şi, dacă ne uităm numai la cum este făcut bugetul în momentul de faţă, Primăria Capitalei este o agenţie de plăţi, nu este o agenţie de dezvoltare, de investiţii”.

