Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă că îi este greu să evalueze șansele Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan de a obține votul de încredere al Parlamentului, în condițiile actualei configurații politice. El a subliniat însă că PNL a tratat „cu seriozitate” nominalizarea și că lista miniștrilor propuși este una „foarte, foarte bună”.

Întrebat care crede că sunt șansele ca viitorul Executiv să treacă de votul Parlamentului, Ciprian Ciucu a evitat să facă o estimare. „Mi-e greu să evaluez în acest moment, nu pot să vă răspund. Mi-e greu să evaluez. Știm cu toții care este configurația în Parlament”, a declarat primarul general al Capitalei.

Ciucu a susținut că Partidul Național Liberal și-a făcut partea în procesul de formare a noului Executiv, prin elaborarea programului de guvernare și desemnarea miniștrilor.

„Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare. Au venit cu o propunere, este susținută de către USR și de către UDMR. Au lucrat un program de guvernare foarte bun, au desemnat miniștri. Deci noi ne-am făcut treaba”, a afirmat el.

Întrebat din nou dacă Guvernul Mureșan va trece de votul Parlamentului, Ciucu a răspuns: „Nu pot să evaluez”. Primarul Capitalei a apreciat, totodată, că lista de miniștri propusă de Siegfried Mureșan este una foarte bună și a invocat mesajele venite din plan internațional privind nevoia României de a avea un guvern stabil.

„Partidul Național Liberal a tratat cu seriozitate această nominalizare. A venit târziu, este adevărat, dar imediat ne-am pus pe treabă, în sensul că s-a creat un program de guvernare, s-a venit cu o listă de miniștri foarte, foarte bună. Este greu să evaluezi ce șanse are să treacă sau să nu treacă. În acest moment sunt inclusiv foarte multe voci la nivel internațional care spun apăsat că România are nevoie de un Guvern stabil și nu de orice Guvern, ci de acest tip de Guvern pe care l-a propus și îl propune Siegfried Mureșan”, a declarat Ciprian Ciucu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineață, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor cu care vrea să se prezinte la vot. Audierile miniștrilor propuși și votul în plenul Parlamentului vor avea loc la începutul săptămânii viitoare.

Citește și Ilie Bolojan, despre programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Continuă reformele începute”

Editor : M.I.