Ce spune Ciprian Ciucu, întrebat dacă alegerea în conducerea PNL este un prim pas spre candidatura la Primăria Capitalei

Prim-vicepreşedintele interimar al PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat că un vot de încredere din partea partidului, în cazul în care va fi ales prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal la congresul de sâmbătă, este important, şi a precizat că acesta i se pare un pas esenţial spre o eventuală candidatură la Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, înainte de Congresul PNL, dacă alegerea sa ca prim-vicepreşedinte al PNL este un prim pas spre o candidatură la Primăria Capitalei, scrie News.ro.

„ Evident că un astfel de vot de încredere din partea partidului este important. Este importat să ai partidul cu tine. Am emoţii, nu vă zic că nu am emoţii, sper să am partidul cu mine şi mi se pare un pas esenţial”, a afirmat Ciucu.

El a mai fost întrebat ce le transmite delegaţilor PNL pentru a-l alege.

”PNL are nevoie de o conducere care să se adapteze vremurilor. Avem nevoie de figuri noi, avem nevoie de figuri care au fost probate electoral şi care au demonstrat care au rezultate în spate. Nu poţi să pretinzi că schimbi lucrurile dacă nu ai rezultate în spate. Le transmit că îmi este oarecum teamă pentru viitorul partidului şi doar împreună putem duce partidul mai departe”, a declarat Ciucu.

Anterior, Ciucu a postat în pagina sa de Facebook un mesaj în care anunța că va candida pentru a deveni prim-vicepreședinte al PNL.

„Pe lângă ceea ce îmi doresc pentru Sectorul 6 și pentru București, mai am un proiect politic la care țin mult: Partidul Național Liberal să recâștige încrederea românilor, în general, și a bucureștenilor, în mod special. Sunt conștient că acest lucru poate depinde și de mine.

Îmi doresc ca Partidul Naţional Liberal să redevină, la nivel simbolic și prin fapte, partidul căruia m-am alăturat din convingere în anul 1998, atunci când eram student. Am revenit in PNL în anul 2016, după o carieră independentă de politică și, de atunci, mi-am dedicat viața profesională Bucureștiului și Sectorului 6.

Am trăit momente grele, dar și momente care mi-au dat speranța că da, se poate.

Se poate ca Partidul Național Liberal să fie de partea bună a lucrurilor, așa cum a fost de atâtea ori în lunga sa istorie!

Avem nevoie de o echipă puternică care să combine experiența cu rezultatele demonstrate, formată din oameni care au trecut testul votului, care deja se bucură de încrederea comunităților lor.

Urmează o perioadă dificilă și pentru țară dar si pentru noi. Trebuie să ne regăsim relevanța, să ne adaptăm unui context politic în care partidele clasice și-au pierdut alegătorii tradiționali (în toată Europa). Facem un pariu cu istoria și îl vom câștiga doar dacă îi respectăm pe români și dacă demonstrăm că avem puterea ca în următorii ani să ne reformăm pentru a merita încredere dumneavoastră”, a scris Ciucu.

Editor : M.C