Ce spune Dacian Cioloș despre fotografia lui Barna cu Ponta. CTP: Presa din România e malformată!

Dacian Cioloş a aflat de întâlnirea dintre Dan Barna şi Victor Ponta de la Bruxelles, după ce a apărut fotografia lor în presă. Fostul premier susţine că preşedintele USR nu a ştiut că este fotografiat, dar atrage atenţia că nu este nimic în neregulă ca doi lideri politici să stea la discuţii. A dezvăluit, de pildă, că și el a sunat-o pe Viorica Dăncilă în ziua alegerilor europarlamentare, pentru că avea să-i transmită un mesaj.

„Pe 26 mai eu am sunat-o pe doamna prim-ministru Dăncilă, cu toate că nu suntem de acord pe foarte multe lucruri, dar atunci aveam nevoie să-i transmit un mesaj și ca să pot să-i transmit mesajul respectiv, trebuia s-o sun! La fel ca și în această situație, unii oameni puteau să spună păi, de ce vorbești cu doamna Dăncilă, pentru că doamna Dăncilă e așa si pe dincolo. Ca să pot să-i spun niște lucruri, am nevoie să discut cu ea”, a arătat Dacian Cioloș, fără a dezvălui conținutul conversației avute cu Viorica Dăncilă.

„Dan Barna, dacă a acceptat întâlnirea, înseamnă că a vrut să-i spună niște lucruri lui Victor Ponta”, a punctat Cioloș.

Mai mult, Dacian Cioloş spune că prin publicarea imaginilor s-a urmărit „un spectacol mediatic”, care să dea naștere la „interpretări din diferite unghiuri”. Nu s-au ascuns oamenii ăștia, erau într-un spațiu public, dacă aveau ceva secret de vorbit, nu știu, se duceau probabil în altă parte, a declarat Dacian Cioloș.

Dan Barna şi Victor Ponta s-au întâlnit miercuri la Bruxelles şi la scurt timp o fotografie cu cei doi la o cafenea a apărut pe pagina de Instagram a fostului preşedinte al PSD.

Dan Barna a scris pe Facebook că a stat de vorbă cu Victor Ponta despre moţiunea de cenzură şi candidatul opoziţiei pentru funcţia de Avocat al Poporului, dar nu a fost vorba despre vreo negociere.

La rândul său, Victor Ponta a precizat că s-a întâlnit cu mai mulţi lideri politici la acea cafenea, inclusiv de la PNL şi PSD, doar că ei nu au fost fotografiaţi.

CTP: Presa din România e malformată

Momentul a fost comentat la Digi24 și de gazetarul Cristian Tudor Popescu. De ce este o știre această fotografie cu întâlnirea dintre doi politicieni? Răspunsul lui CTP e categoric: „Din pricina presei din România. Pentru că așa a ajuns presa din această țară. Care e treaba? Deci, doi președinți de partid se întâlnesc la o masă să discute. Care e problema? Ce e extraordinar în fotografia asta? De ce este un eveniment această fotografie? De ce? Pentru că presa din România e malformată!”.