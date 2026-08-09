Daniel Funeriu recunoaște că nu a avut succes din punct de vedere politic, după rezultatul obținut la alegerile prezidențiale. Fostul ministru al Educației spune că nu a reușit să convingă suficienți alegători și pune rezultatul pe seama votului util și a lipsei de expunere. Cu toate acestea, Funeriu susține însă că ideile pe care le-a promovat în perioada în care a fost în politică au rămas în sistem.

„Nu am reușit să conving din, probabil, votul util a fost un factor. Lipsa de expunere a fost un factor, dar constant că nu ideile au fost un factor, un factor care a dus la rezultatul alegerilor”, a explicat Daniel Funeriu, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Întrebat dacă se consideră un politician de succes, Funeriu a făcut diferența între succesul politic și impactul pe care, spune el, l-au avut ideile promovate în perioada în care a făcut parte din viața politică.

„Din punct de vedere al ideilor da, pentru că ce am sădit, am însămânțat atunci când am fost în viața politică, a crescut în absența mea. Foarte multe lucruri pe care le vedem astăzi, faptul că nu se mai plagiază la BAC, lupta cu plagiatele, nu trec acum în revistă tot. Lucrurile astea au crescut în absența mea, majoritatea oamenilor nici nu mai știu cine a venit cu ideile astea. Din punct de veder al ideilor, da. Din punct de vedere al succesului politic, în mod evident nu. Deci asta e constatarea clară.

Daniel Funeriu a candidat independent la alegerile prezidențiale din mai 2025. În primul tur, acesta a obținut 49.604 de voturi, reprezentând 0,53% din totalul voturilor valabil exprimate, și s-a clasat pe locul al șaptelea dintre cei 11 candidați.

Editor : A.R.