Elena Lasconi a fost întrebată, la Digi24, dacă va ma candida la președinție în 2030 și despre relația pe care o are în prezent cu USR. Primarul municipiului Câmpulung a explicat că aderă la valorile liberale, dar a criticat partidul pentru că a votat la conducere „oameni care au luat decizii proaste”.

Fosta pretendentă la președinție Elena Lasconi a declarat că nu are de gând să mai candideze, pentru că a făcut-o deja de două ori.

„Cred că e destul și nu știu câți bărbați ar fi rezistat la presiunea pe care am avut-o eu. Dar vă spun că am avut o campanie foarte grea, cu foarte puțini oameni pe lângă mine, fără un partid mare pe lângă mine, fără nu știu ce consultanți de nu știu pe unde, de pe Marte veniți, fără manevre, fără jocuri murdare. A fost foarte greu. A fost foarte greu și am încercat de două ori. Și, încă o dată, eu nu mă țin cu dinții, eu vreau binele țării pe care o iubesc. Și am vocalizat, după anularea alegerilor, că m-aș retrage pentru Ilie Bolojan, dar nu pentru Nicușor Dan, pentru că știam ce catastrofă e. El a blocat capitala României cu tot felul de proiecte. E un om care nu se uită în ochii tăi”, a afirmat invitata Digi24.

Lasconi a spus că nu a mai vorbit cu Nicușor Dan după alegeri, completând: „Credeți-mă, nu doresc, ce să vorbești cu unul care nu se uită în ochii tăi?”

În ceea ce privește relația cu USR, Lasconi a afirmat că împărtășește valorile liberale ale partidului.

„[…] Valorile USR-ului sunt valori liberale. Cred în libertatea de exprimare, în libertatea de religie, respect pentru minorități. Asta înseamnă respect pentru democrație. Respect pentru cei care au nevoie de ajutor și care sunt vulnerabili. Eu cred că dacă aș trăda valorile astea m-aș trăda pe mine. Eu nu am intrat în politică ca să mă cocoațe USR-ul undeva. Eu am făcut lucruri pentru USR, USR-ul mai puține pentru mine, nu pentru mine, pentru comunitatea din Câmpulung”, a declarat edilul.

„Astăzi, eu pot să spun că sunt useristă, fac parte din USR, dar este foarte adevărat că de foarte multe ori, userezii, cum le zic eu, au votat la conducere oameni care au luat decizii proaste. Realizează acum că sunt proaste. Atât i-a dus capul atunci”, a mai completat Lasconi.

Fosta candidată la președenție a atras atenția că dacă USR nu va face o alianță cu PNL „o să fie foarte rău pentru noi în 2028”. Totuși, Elena Lasconi nu a spus că are o relație foarte bună cu partidul din care face parte.

„Am o relație foarte bună cu valorile în care eu cred. Dar există și colegi de-ai mei care au luat niște decizii proaste și care au lovit în mine puternic de două ori. Eu o să-i iert public, dacă ei o să-și ceară iertare public. […] Dominic Fritz este unul dintre ei”, a afirmat Lasconi.

Întrebată dacă a fost o idee bună ca Dominic Fritz să devină președintele USR-ului, aceasta a declarat

„Cred că el a făcut niște calcule la rece, dar nu pot să ignor că Dominic Fritz nu are inimă și nu are empatie, spre deosebire de Moșteanu, care ăla nu are de niciunele, adică știe și el, adică cred că râde acum la televizor, sau de alții de pe lângă ei”.

Fosta candidată a subliniat, totodată, că nu-și dorește să conducă Uniunrea Salvați România.

„Eu vreau să conduc Câmpulungul, vreau să fac din Câmpulung un oraș superb. […] Eu o să rămân liberală, că sunt USR-istă, că o să fie alianța cu PNL-ul. Nu știu, o să vedem. Dar în niciun caz nu o să mă dezic de valorile în care cred. Aia înseamnă că mă dezic de mine. Și am arătat prin faptele mele că eu, într-adevăr, am în mine aceste valori: toleranță, iubire. Am fost singurul candidat din ăștia 37 de ani care a făcut campanie cu zâmbetul pe buze și cu iubire. Toți au folosit ura, frica, răul”, a conchis Elena Lasconi.

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Editor : Ș.R.