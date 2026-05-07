Ce spune fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie din nou desemnat premier

Liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache, spune că există un scenariu în care Ilie Bolojan poate să fie desemnat din nou premier de tabăra liberală. În sprijinul acestei ipoteze, el chiar citează o decizie a Curții Constituționale din 2020. Conform CCR, premierul demis poate fi desemnat din nou în funcție dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Prima dintre ele este ca președintele Nicușor Dan să nu urmărească provocarea alegerilor anticipate. Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR a analizat la Digi24 acest scenariu.

„Curtea s-a pronunțat nu numai în 2020 și mai înainte de 2020. Vedeți dumneavoastră, curtea a ținut cont de o realitate, în realitate efectivă în momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sold de izbândă în într-o nouă nominalizare. De aia și curtea a spus nu mai veniți cu același premier. Dar cum la noi constituția se aplică după cum vor i sau alții, nu ai niciun fel de problemă. Președintele o să nominalizeze. Ideea este că nominalizează și probabil va pica iarăși la vot, pentru că așa cum s-au derulat lucrurile, este evident că nu mai are sprijin”, a spus Lăzăroiu, însă a adăugat: „N-ar fi prima oară când nu se respectă deciziile, chiar și cele care au fost, cum să spun eu, abrupte. Am spus clar da sau ba și tot nu s-au respectat. Ce să ne mai așteptăm acuma?”

Fostul judecător CCR a spue că, totuși, „Pe litera legii. Președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coabuleze o majoritate și să intereseze funcția de premier”.

