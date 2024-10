Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale, a declarat joi seară, la Digi24, întrebat despre donația pe care au făcut-o Rareș și Ramona Mănescu către Fundația soției sale în 2023, că a fost „un gest făcut de oameni onorabili”. „Dacă asta este o problemă și este o acuză din partea presei, înseamnă că suntem pe două planete diferite”, spune Geoană. El precizează că în prezent nu ține legătura cu familia Mănescu.

Geoană: Ramona și Rareș Mănescu, un cuplu onorabil

Cosmin Prelipceanu: Ne-ați spus că l-ați cunoscut pe Rareș Mănescu și pe soția lui, Ramona Mănescu, la Bruxelles?

Mircea Geoană: Pe Ramona Mănescu o cunosc de mult, e un politician vechi. A fost ministrul de Externe liberal, a fost ministru al Transporturilor liberal, spun că ne-am întâlnit social la Bruxelles, cred că în timpul pandemiei, deci, la începutul mandatului meu, eu cred că Ramona Mănescu a făcut în Parlamentul European o muncă bună. Nu era niciun fel de dubiu. A fost secretar general al PNL Rareș Mănescu, adică e până la urmă un cuplu onorabil.

Cosmin Prelipceanu: Dar cu care nu mai vorbiți.

Mircea Geoană: Cu care nu mai vorbesc de foarte multă vreme. Da.

Cosmin Prelipceanu: Ramona Mănescu este la România Renaște?

Mircea Geoană: Nu.

Cosmin Prelipceanu: A donat bani la România Renaște?

Mircea Geoană: Nu.

Cosmin Prelipceanu: A donat bani la una dintre fundațiile soției?

Mircea Geoană: Fundația, că are una singură, Fundația Renașterea. Octombrie 2023, acum un an de zile, se face o operațiune de fund rasing pentru cumpărarea unui mammo-van modern care să meargă la țară, care a fost inaugurat ieri, la 1 octombrie, Ziua de Luptă împotriva Cancerului la sân. Acum un an de zile a existat o gală de fund raising cu 120 de oameni. S-au licitat 12 obiecte, au fost cumpărate, au plecat acasă și banii au fost donați fundației pentru a cumpăra acest mammo-van cu digital, cu mamograf digital care poate să rezolve probleme de cancer la sân în toate comunele din această țară. Doamna Ramona Mănescu sau familia Mănescu a cumpărat atunci, a licitat și a cumpărat. Dacă mie îmi spune cineva și efectiv vreau să spun că nu accept acest tip de insinuări, că un gest făcut de niște oameni onorabili în acel moment de a face un gest frumos care se duce către femeile de la țară care au nevoie de sprijin medical din partea fundației pe care o soția mea a înființat acuma 23 de ani, dacă asta este o problemă și este o acuză din partea presei, înseamnă că suntem pe două planete diferite. Au donat, au donat, au fost 120 de oameni. Mammo-van-ul există, se duce și face treabă bună la în comunele din România pentru femeile in România care nu pot merge la doctor. Deci asta este relația cu această familie.

Geoană acuză dezinformare

Cosmin Prelipceanu: Acuzați dezinformare, Mircea Geoană, dezinformare înseamnă minciună intenționată pentru a obține un rezultat. Care sunt minciunile?

Mircea Geoană: Păi, în primul rând, tot ce înseamnă așa-zisa asocierea a lui Rareș Mănescu cu așa-zisa campania mea. Eu n-am avut campanie până când am început această campanie oficial, când am plecat de la NATO.

Cosmin Prelipceanu: A confirmat Alina Achim aseară, că domnul Rareș Mănescu a avut niște sarcini la Mișcarea România Renaște, de trei luni la începutul acestui an.

Mircea Geoană: Asta e altceva. Acest lucru este confirmat și nu este un lucru pe care îl neagă cineva. Cineva a spus că el a condus campania lui Geoană când Geoană nu avea o campanie.

Cosmin Prelipceanu: Și ați văzut care era dovada, semnătura unui mail.

Mircea Geoană: Poate să semneze cum vrea dânsul.

Cosmin Prelipceanu: Ce însărcinare a avut Rareș Mănescu la România Renaște?

Mircea Geoană: Nu știu ce job a avut, înțeleg că a fost, ca și mulți alții. Sunt 7.000 de membri în acest lucru. Vreau să vă spun că există o comisie de integritate care funcționează impecabil și dacă vă uitați puțin la această fabricațiune, momentul în care Rareș Mănescu, se spune, n-avem nicio dovadă că a făcut nu știu ce business cu un rus, s-a întâmplat undeva prin luna iulie, mult după ce a plecat de la acea episodică prezență în mișcarea Românie Renaște în care a făcut, probabil a încercat să ajute.

Cosmin Prelipceanu: În luna iulie, când dumneavoastră încă erați încă la NATO, de aici și întrebarea pe care ne-am pus-o cu toții. NATO v-a avertizat pe dumneavoastră, la vremea respectivă, secretar general adjunct, că Rareș Mănescu, care lucrase la România Renaște are aceste legături sulfuroase?

Mircea Geoană: Sub nicio formă.

Cosmin Prelipceanu: Cum ați aflat?

Mircea Geoană: Am aflat că are aceste legături sulfuroase, am aflat ca și dumneavoastră din presă.

Cosmin Prelipceanu: Mai aveți relații cu Rareș Mănescu?

Mircea Geoană: Nu.

Cosmin Prelipceanu: Cum vi se pare asta? Că din cauza lui Rareș Mănescu pățiți toată?

Mircea Geoană: De ce să pățesc? Eu nu pățesc nimic, pentru că, pe de o parte, este extrem de clar pentru mine și cred că este, va fi și dovedit, pentru că va fi instrumentat și vă spun aici cam să vin în platou la tine. Cosmin, după ce terminăm cu campania asta și nu vă las până nu venim cu tot ce înseamnă elementele legate de această operațiune de compromitere deliberată.

Cosmin Prelipceanu: Stați așa, că tot n-am înțeles care e minciuna în privința lui Rareș Mănescu. Ce minciună a apărut în această investigație?

Mircea Geoană: Că relația lui cu cineva din Rusia are de-a face cu campania mea. Este o uriașă minciună, n-are niciun fel de legătură. Este făcută, dacă este adevărată, mult după ce n-a mai fost în mișcarea România renaște. Este o minciună sfruntată.

Cosmin Prelipceanu: Între ce perioadă și ce perioadă, ce dată?

Mircea Geoană: Înțeleg că a stat trei luni. Asta spuneau colegii din România Renaște.

Cosmin Prelipceanu: De când, până când?

Mircea Geoană: Până în luna aprilie, când a plecat firma. Firma și-a făcut-o după, să fie sănătos.

Cosmin Prelipceanu: Pe 31 mai și-a făcut firma, nu iulie, 31 mai?

Mircea Geoană: Problema dânsului nu era aici. Și dacă există vreo încercare de compromitere a mea, înseamnă că cineva e foarte posibil să fi plantat această operațiune pentru a crea un subiect de campanie.

Cosmin Prelipceanu: De când au apărut informații ați vorbit cu Rareș Mănescu?

Mircea Geoană: Nu, nu.

Cosmin Prelipceanu: Păi nu era cazul să aflați?

Mircea Geoană: Nu, e treaba lui ce face.

Cosmin Prelipceanu: În seara asta ne spuneți că e posibil să fi plantat cineva operațiunea.

Mircea Geoană: Nu știu, vreau să aflu și voi afla, vom afla.

Cosmin Prelipceanu: Veți vorbiți cu el?

Mircea Geoană: Nu vorbesc cu el.

Cosmin Prelipceanu: Păi de ce?

Mircea Geoană: Ce motiv am să vorbesc cu el?

Cosmin Prelipceanu: Ca să lămuriți lucru ce face.

Mircea Geoană: De ce să lămuresc? Ce face el cu viața lui e problema dânsului, ce fac eu cu viața mea și cu campania mea e problema mea. Nu e nicio legătură cu Rareș Mănescu și nicio legătură cu vreo asociere a lui Rareș Mănescu cu rușii, cu mine, cu campania mea și cu atât mai puțin cu NATO. Deci acest tip de forțare, acest tip de forțare a unei asocieri, dacă cineva face o afacere cu cineva și este ceva în neregulă, să plătească. Dar să-mi spuneți mie, venit de două săptămâni de la NATO, că a fost o operațiune deliberată de participare a unor elemente de interferență rusească în viitoarea mea campanie care nu exista în timp ce eram la NATO, este o minciună sfruntată, o operațiune de compromitere, de linșaj mediatic, pe care și cei din afară din Rusia, dar și multe intituții din România le fac.

Scandalul a pornit de la o investigație internațională realizată de jurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la care au participat reporteri Context.ro din România, Delfi, Dossier Center (înființat de Mihail Hodorkovski), Rise Moldova și reporter.london.

Concret, aceștia arată că Rareș Mănescu, fost primar din Sectorul 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Geoană pe vremea în care acesta era secretar general adjunct la NATO. Citește investigația, pe larg, aici.