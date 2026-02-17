Ce spune George Simion despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Donald Trump

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator.

„Eu salut prezenţa României la Consiliul Păcii. Mi se pare un gest normal. Consider că România trebuie să fie membru în Consiliul pentru Pace. Viziunea mişcării suveraniste şi a Partidului AUR este aceea că nu vom putea să revenim la normal, nu putem să îndrăznim să avem o societate normală dacă nu ne aliem cu partenerul nostru strategic. Eu aşa văd, ca pe o normalitate. Nu fac istorie postfactuală, dar consider că rolul de observator pe care Nicuşor Dan şi-l asumă, contrafactuală, mă iertaţi, este din păcate o hotărâre a unui om mic şi a unei ţări fără aspiraţie", a declarat George Simion, marţi seară, într-o conferinţă de presă la Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, participarea sa în această săptămână la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, relatează Agerpres.

Şeful statului consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.

Editor : Liviu Cojan