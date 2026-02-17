Live TV

Ce spune George Simion despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Donald Trump

Data actualizării: Data publicării:
george simion
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că i se pare normal ca România să fie prezentă la Consiliul pentru Pace de la Washington, precizând însă că ţara noastră ar trebui să fie la această reuniune din poziţia de membru, şi nu doar în calitate de observator.

„Eu salut prezenţa României la Consiliul Păcii. Mi se pare un gest normal. Consider că România trebuie să fie membru în Consiliul pentru Pace. Viziunea mişcării suveraniste şi a Partidului AUR este aceea că nu vom putea să revenim la normal, nu putem să îndrăznim să avem o societate normală dacă nu ne aliem cu partenerul nostru strategic. Eu aşa văd, ca pe o normalitate. Nu fac istorie postfactuală, dar consider că rolul de observator pe care Nicuşor Dan şi-l asumă, contrafactuală, mă iertaţi, este din păcate o hotărâre a unui om mic şi a unei ţări fără aspiraţie", a declarat George Simion, marţi seară, într-o conferinţă de presă la Parlament.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, participarea sa în această săptămână la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, relatează Agerpres.

Şeful statului consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
3
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Negocierile de la Geneva. Foto Facebook
Discuțiile ruso-ucrainene de la Geneva, mediate de SUA, s-au axat pe „aspecte practice”. Când vor fi reluate negocierile pentru pace
volodimir zelenski la birou
Zelenski, despre presiunile lui Trump privind concesiile pentru pace: „Sper că e doar o tactică”. Ce a spus despre o întâlnire cu Putin
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, și cine face parte din delegația României (surse)
Trump
Cum a salvat Donald Trump rețeaua TikTok: culisele unei campanii de doi ani
nicusor dan cu carnetel de note pe birou
Nicușor Dan a discutat 3 ore cu liderii coaliției, despre buget, refroma din administrație și politica externă. Precizările lui Bolojan
Recomandările redacţiei
Alexei Navalnîi / Vladimir Putin
Navalnîi, „cobai” într-un experiment mortal? De ce ar fi folosit...
marco rubio da noroc cu viktor orban
Mesajul pro-Viktor Orban al lui Marco Rubio alimentează temerile UE...
zapada-drum-blocat-1536x800
Noi date despre viscolul care afectează sudul țării: este posibil cod...
Destroyed,And,Burned,Houses,In,The,City,War,In,Ukraine
Războiul lui Putin în Ucraina afectează și rușii din localitățile de...
Ultimele știri
Irineu Darău anunță actualizarea Masterplanului pentru investițiile în turism. „Realitatea din teren s-a schimbat”
JO 2026 Milano Cortina: Julia Sauter (România) s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind pensiile magistraților. Proiectul este constituțional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online