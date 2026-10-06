Ce spune Grindeanu despre intenţia unor parlamentari PSD de a semna demersul AUR pentru suspendarea preşedintelui

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, despre intenţia unor parlamentari PSD de a semna demersul AUR de suspendare a preşedintelui, acest demers vine din această nemulţumire, care nu e doar la nivel de parlament, şi la aleşi locali, el adăugând că nu i se pare o prioritate, iar în acest moment prioritatea pentru România este economia, care înseamnă un guvern stabil.

„Evident că există o nemulţumire în rândul membriilor şi simpatizanţilor PSD, legată de nominalizarea făcută de preşedinte. După patru premieri de dreapta care au eşuat era firesc că acest mandat să fie încredinţat PSD-ului, partidul care a câştigat alegerile. De aici probabil şi reacţia unor parlamentari PSD, însă, în acest moment prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă un guvern stabil, care să schimbe direcţia de până acum, care să relanseze economia şi să protejeze puterea de cumpărare a românilor. Dar să ştiţi că acest demers vine din această nemulţumire care nu e doar la nivel de parlament, şi la aleşi locali”, a declarat preşedintele PSD despre intenţia unor parlamentari PSD de a semna demersul AUR de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Liderul PSD a arătat că s-a discutat şi în şedinţă despre acest lucru, relatează News.ro.

„Nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar eu nu m-am pus să fac excuderi, cum fac alţii”, a mai comentat Grindeanu, arătând că nu vot fi excluşi.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a anunţat marţi că AUR a transmis PSD lista pentru a semna demersul de suspendare a preşedintelui şi o să semneze probabil mai mulţi, arătând că au alături deja un reprezentant de la PSD, care va veni să semneze, după conferinţă.

Editor : Liviu Cojan