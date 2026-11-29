Companii de stat precum Romgaz sau Hidroelectrica nu și-au putut completa deficitul de specialiști, pentru că, deși aveau cadrul legal necesar, nu exista o asumare la nivelul Executivului, arată Guvernul, într-un răspuns la solicitarea Digi24, după informațiile apărute în spațiul public despre angajările la stat la finalul acestui an. Sursa citată argumentează că, prin noul cadru normativ, răspunderea angajată potrivit regulilor guvernanței corporative își păstrează aceleași rigori, dar este asumată la nivelul de decizie al companiilor.

„De luni de zile, companii precum Romgaz sau Hidroelectrica nu și-au putut completa deficitul de specialiști, pentru că, deși aveau cadrul legal necesar, nu exista o asumare la nivelul Executivului, unde se centralizase procesul decizional.

Lucrările necesare la Romgaz erau întârziate de blocajele normative iar la Hidroelectrica nu se puteau angaja specialiști pentru lucrările la turbinele reparate la combinatul de la Reșița. Prin noul cadru normativ, răspunderea angajată potrivit regulilor guvernanței corporative își păstrează aceleași rigori, dar este asumată la nivelul de decizie al companiilor.

Guvernul a păstrat neschimbate aceleași conditionalități privind profitul, productivitatea , datoriile și necesitatea de a informa Ministerul de Finanțe”, arată un răspuns al Guvernului la solicitarea Digi24.

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Guvernul a recunoscut, la începutul săptămânii, că a majorat în secret, în ședință de Guvern, salariile angajaților de la companiile de stat Transgaz și Transelectrica. Digi24.ro a scris, citând surse guvernamentale, despre o majorare cu 6,5% a salariilor la cele două companii, care nu fuseseră anunțate pe ordinea de zi a ședinței, iar Executivul nu a comunicat pe acest subiect.

Guvernul a aprobat, în ședința din 20 noiembrie, și memorandumul care permite indexarea salariilor personalului Transgaz față de nivelul din 2025, în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, de 6,5%.

Editor : A.C.