Live TV

Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile

Data actualizării: Data publicării:
simion aur inquam george calin
George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Despre condiţiile puse de AUR pentru negocieri

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Europa FM, că nu a negociat cu AUR, precizând însă că nu a interzis niciodată parlamentarilor să discute între ei. Șeful Executivului a vorbit și despre condiţiile puse de George Simion pentru susținerea AUR în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă negociază cu AUR ca să nu voteze moţiunea de cenzură.

„Nu am negociat cu AUR aceste lucruri, dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat ca în băncile din Parlament, pe holurile din Parlament să am relaţii civilizate. Am încercat să nu vin cu etichete, să nu jignez oameni. Nu m-aţi văzut pe mine făcând asta niciodată. Şi n-am de ce să explic că nu vom face sau nu vom face, dacă n-am făcut noi aceste lucruri. Dar una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, una este ceea ce se discută pe holuri şi alta înseamnă abordări instituţionale”, a spus premierul, potrivit News.ro.

Bolojan a precizat că el „nu poate să interzică şi nu a interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei, în băncile parlamentare”.

„Vă daţi seama că subiectul voturilor în aceste zile este unul important şi nu cred că se întâlnesc doi, trei parlamentari chiar din acelaşi partid să nu discute aceste aspect”, a mai spus el.

Altfel, despre reducerea numărului de parlamentari, Ilie Bolojan a spus că ar fi un lucru bun.

„Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun, în general, şi nu ar afecta calitatea dezbaterilor publice sau democraţia românească. Ce este important de făcut, nu numărul este neapărat, la cât se reduce. Este important ca, atunci când faci reducerea şi se poate face şi am spus-o că susţin acest lucru, să se respecte câteva echilibre, pe de-o parte, să ai cel puţin doi senatori în fiecare judeţ ca să fie reprezentate şi puterea şi opoziţia, datorită reprezentării, de exemplu, dar în acelaşi timp să se păstreze o pondere a minorităţilor naţionale, pentru că astăzi sunt 17 parlamentari ai minorităţilor. Este anormal să reduci numărul de parlamentari în general fără să reduci ponderea minorităţilor sau este anormal să reduci numărul de parlamentari desfinţând minorităţile. Deci trebuie păstrat un echilibru”, a spus şeful Executivului.

Despre tăierea subvenţiilor la partide, Bolojan a spus: „Din punctul meu de vedere, am făcut două reduceri consecutive”.

„Mi se pare un lucru de bun simţ ca între alegeri, când partidele nu au cheltuieli de tip electoral, să existe valori mai mici, şi, ceea ce este important, să existe o transparenţă totală a modului în care se folosesc aceste sume. Deci, din punctul meu de vedere, aici ţine de cheltuirea banului public, şi, dacă le cerem oamenilor să facă nişte eforturi, şi noi am făcut acest lucru, am redus cu 10% sumele forfetare la parlamentari, am redus cu 20% banii de la partide. Aceasta este realitatea, dar asta nu înseamnă că nu se mai poate reduce”, a axplicat el.

Premierul s-a pronunţat şi cu privire la propunerea AUR privind alegerea primarilor şi a şefilor de CJ în două tururi de scrutin.

„La primari în două tururi, eu sunt un om corect şi am spus asta întotdeauna, a avea primari în două tururi nu rezolvă problemele administraţiei locale. Sistemele de vot, fiecare vot, dintr-un tur sau din două, au avantaje şi dezavantaje. Gândiţi-vă, de exemplu, că votul din două tururi, în general, favorizează schimbarea, pentru că în turul doi e de obicei un referendum împotriva primarului în funcţie, dar, în acelaşi timp, pulverizează lucruri. Deci, sunt mult mai mulţi candidaţi, mult mai multe partide. Mă gândesc acum, în Parlamentul României, cu şapte partide, gândiţi-vă că această coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor e foarte dificil de administrat şi vedeţi ce s-a întâmplat când e suficient ca un singur partid să facă ce s-a întâmplat, ca să strici toată coaliţia”, a spus el.

Ilie Bolojan a precizat că sistemul de vot din primul tur favorizează stabilitatea şi îl ajută pe cel care este în funcţie, pentru că, să faci lucruri bune, ai nevoie de timp, ai nevoie de mandate.

„Soluţia asta cu vot dintr-un tur sau din două nu rezolvă calitatea în administraţie. Cetăţenii rezolvă asta. Simplu. Te uiţi cine candidează, te documentezi, votezi”, a adăugat Bolojan.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

