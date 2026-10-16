PNL a pierdut astăzi o luptă în justiție, cea împotriva Autorității Electorale Permanente. Prezent în studioul Digi24, președintele PNL Ilie Bolojan a comentat acest lucru, în condițiile în care partidul său este obligat să plătească 14 milioane de lei.

Partidul Național Liberal (PNL) a pierdut definitiv procesul prin care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a cerut partidului să îi restituie 14 milioane de lei, bani folosiți în anul 2024 pentru promovarea cărții fostului candidat la alegerile prezidențiale din acel an, Nicolae Ciucă.

„Când am preluat acest partid, la sfârșitul anului 2024, erau niște datorii importante, pe care le-am achitat parțial și pe care va trebui să le achităm. Inclusiv această sentință care a fost dată. Am preluat un pasiv puternic, dar prin eforturile membrilor noștri, trebuie să stabilizăm finanțele partidului.”

Ilie Bolojan este de părere că „e greu să-i convingi pe români că vei putea stabiliza lucruri mai complicate, dacă ceea ce ține de tine nu poți să stabilizezi”.

Bolojan a mai fost întrebat la cât se ridică datoriile totale și cum vor fi ele plătite.

„Aici sunt aspecte pe care vom vedea în cele din urmă cum se vor soluționa. Dar v-am spus, asta este direcția și cred că fiecare organizație, fiecare partid politic trebuie să-și gestioneze finanțele în așa fel încât să nu acumuleze datorii.”

„Asta este responsabilitatea celor care au făcut asta în 2024 și pentru asta, măcar o perioadă de penitență și de decență ar fi necesară, să nu mai putem ajunge în astfel de situații”, a mai spus Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard