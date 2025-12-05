Live TV

Ce spune Ilie Bolojan despre demiterea Dianei Buzoianu: „Măsurile erau la nivelul Apele Române”

ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Ședință de guvern. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Palatul Victoria, că un ministru nu poate să îşi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa.

„Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc (...) instituţiile pot să primească nenumărate informări şi un ministru cât timp are subordonaţi care au responsabilităţi explicite (...) nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate. Ca să fim cât se poate de clari. Ăsta este adevărul”, a declarat premierul, vineri, întrebat dacă o va demite pe ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Șeful Executivului a mai transmis că „nu e suficient să vii cu o informare că e o problemă, ci să iei măsurile”. „Aici măsurile sunt la nivelul de decizie al Apelor Române. (...) Când sunt prea mulți oameni implicați, riscul să iasă prost crește”, a mai subliniat Bolojan. 

Recent, Partidul Social Democrat le-a cerut colegilor de guvernare de la USR să își asume „catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrei Diana Buzoianu. 

Și ministra Diana Buzoianu a vorbit despre demisia pe care i-au cerut-o social-democrații. Joi seara, la Digi24, a declarat că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.

