Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că dacă unii dintre liberalii din tabăra Thuma-Veștea vor face parte, ca miniștri, dintr-un eventual guvern Grindeanu și vor acorda voturi acelui executiv, atunci înseamnă că această minoritate nu acceptă deciziile luate în partid - acelea de a nu mai colabora cu PSD - și se va „duce în altă parte, își face drumul ei”. „Nu poate o minoritate să impună unei majorități o decizie sau alta”, a subliniat președintele PNL.

Invitat să comenteze informațiile Digi24, potrivit cărora oamenii din PNL care ar fi făcut parte din guvernul Veștea, ca miniștri, ar urma să facă parte și dintr-un guvern Sorin Grindeanu, PSD mizând astfel pe aproximativ 20 de voturi de la liberali, Ilie Bolojan a spus că dacă o „minoritate nu poate accepta” decizia luată în partid, aceea de a nu colabora cu PSD într-un nou guvern, atunci „se duce în altă parte și își face drumul ei”.

„Acum știm ce s-a întâmplat la nominalizarea legată de guvernul Veștea, când Partidul Național Liberal n-a fost consultat, când, deși PNL a luat o decizie de a nu susține acest guvern, totuși domnul Veștea și cei care au participat la această acțiune n-au ținut cont de decizia partidului și s-au dus înainte. Au ieșit prost și pentru partid, și pentru ei, în primul rând”, a declarat Ilie Bolojan.

„E vorba de a lua niște decizii de principiu”

„Acum, aici e vorba de a lua niște decizii de principiu. Într-o organizație, indiferent care este ea, atunci când ai un subiect asupra căruia trebuie să decizi, se discută serios, se ia o decizie, și minoritatea trebuie să respecte decizia majorității”, a subliniat președintele PNL.

„Dacă aceea decizie a majorității este de așa natură de gravă încât minoritatea respectivă nu o poate accepta, ce face? Se duce în altă parte și își face drumul ei. Dar nu poate o minoritate să impună unei majorități o decizie sau alta. PNL a luat, cred, niște decizii corecte în această perioadă, și anume să nu mai participe într-o guvernare cu PSD, dar nu pentru că e o problemă legată de o anumită rezervă de campanie, de imagine sau de ceva de genul acesta, ci pur și simplu o problemă de fond”, a conchis Ilie Bolojan.

Editor : Liviu Cojan