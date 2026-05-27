Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre impactul pe care tensiunile și scandalurile politice din ultimele luni îl au asupra familiei sale, mărturisind că încearcă să își sune zilnic mama, în vârstă de 87 de ani, care urmărește la televizor discuțiile în care este pomenit numele fiului său.

Într-un interviu acordat DigiFM, șeful Guvernului a spus că funcțiile publice vin cu un cost personal și pentru cei apropiați, care ajung să resimtă presiunea expunerii publice.

„Caut să o sun o dată pe zi. Dacă soția vorbește în paralel, o întreb dacă e bine. Ne întreabă dacă suntem bine. Merge în grădină, ca un om la 87 de ani, care are anumite preocupări. Se uită la TV (...).

Când copilul tău este subiect de discuție, nu cred că îi creează o senzație de confort. Dar asta este situația. Și familia are de pătimit când ocupi o funcție publică. Este un cost al apartenenței la statutul de personaj public”, a declarat Ilie Bolojan.

Citește și: Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat în ce moment s-a deteriorat relația sa cu președintele Nicușor Dan

Editor : Ș.A.