Ilie Bolojan a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre deficitul bugetar. Premierul a spus că pentru a se încadra în cel prognozat de 8,4% pentru anul acesta, măsurile luate până acum sunt suficiente, însă pentru a merge mai departe trebuie să fie scăzute cheltuielile de funcționare ale statului.

„Pentru a ne putea menține într-un echilibru bugetar, pentru că această etapă este o etapă a stabilizării bugetare, de a impune disciplina fiscală, de a face ordine în finanțele publice, de a ne încasa taxele care au fost stabilite, nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să ni le încasăm, dar ce trebuie avut în vedere este să scădem în continuare cheltuielile de funcționare ale statului, pentru că dacă nu vom scădea cheltuielile de funcționare, acestea ne vor ajunge din urmă”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi24.

Este o direcție importantă care trebuie menținută în lunile următoare, în așa fel încât să ne păstrăm echilibrele financiare și să putem lua măsuri pentru a crește economic și pentru a crea condiții de dezvoltare în așa fel încât să trecem la următoarea etapă, începând de anul viitor, care înseamnă etapa de consolidare și de dezvoltare.

Întrebat dacă deficitul nu va crește peste 8,4% din PIB cu măsurile luate deja până acum, premierul a spus că este posibil „dacă ne asigurăm disciplina bugetară și ne încadrăm în sumele care au fost alocate pentru fiecare minister”.

„Trebuie să recunoaștem că e nevoie să ne scădem în continuare cheltuielile statului, pentru că încă există multe locuri în instituțiile publice unde personalul - că ne place, că nu ne place - este supradimensionat. Există locuri unde lucrurile se pot face mai eficient, cu costuri mai mici și toate aceste locuri trebuie să fie inventariate și măsurile trebuie luate treptat, treptat. Dar măsurile de reducere de cheltuieli atunci când sunt luate, nu au efecte de pe o zi pe alta. Se văd peste două luni, peste trei luni, peste patru luni de zile. Pentru că e nevoie de adoptare de legi, e nevoie de timp de dezbateri, este nevoie de transparență decizională, e nevoie de publicare, unele sunt contestate”, a continuat Ilie Bolojan.

„Anul acesta, dobânzile ne costă cât autostrada Moldovei”

Premierul spune că toate aceste reduceri de cheltuieli se vor vedea de anul viitor și trebuie susținute în continuare, în așa fel încât să se echilibreze cheltuielile. „Nu ne mai putem permite să cheltuim ceea ce nu avem”, a spus acesta.

„Ați citat acest deficit de 8,4% El, în fapt, înseamnă 159 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă 32 de miliarde de euro. Deci, România anul acesta a cheltuit cu 32 de miliarde de euro mai mult decât a încasat. Gândiți-vă că asta înseamnă bani împrumutați, asta înseamnă dobânzi pe care statul român le plătește, care sunt la rândul lor achitate, sigur, din taxele pe care le colectăm de la cetățeni”, a subliniat șeful guvernului.

O parte din această alocare către Ministerul de Finanțe de la această rectificare înseamnă plus 12 miliarde pe cheltuielile cu dobânzile, gândiți-vă că dobânzile anul acesta ne costă peste 50 de miliarde de lei. Deci aproape 11 miliarde de euro. Am mai spus, 11 miliarde de euro înseamnă valoarea autostrăzii Moldovei, de la București și până la Pașcani. Înseamnă, de exemplu. drumul expres Arad-Oradea care se va face în anii următori și care are o valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. Asta trebuie să înțeleagă românii, că nu mai putem merge în formula asta. De ce? Pentru că chiar dacă noi avem un grad de îndatorare mai mic decât alte țări europene, creșterea datoriei României s-a făcut cu o viteză prea mare”, a explicat Ilie Bolojan

„Dacă nu reducem cheltuielile statului, dobânzile vor fi tot mai mari și vom deveni o agenție de plăți, fără condiții de dezvoltare”

„Indiferent ce guverne vor fi, dacă nu vom reduce aceste cheltuieli, dobânzile vor fi tot mai mari, pentru că ne vom împrumuta tot mai mult și vom ajunge în situația în care nu o să avem spațiu să fim decât o agenție de plăți și nu vom mai putea crea condiții de dezvoltare. De aceea lucrurile sunt stabile, dar nu-i suficient ceea ce am făcut până acum pe componenta de reducere de cheltuieli. Pe componenta de taxe a trebuit să luăm aceste măsuri, pentru că altfel în luna iulie aveam grave probleme de stabilitate financiară. Acum, pe componenta de taxe, unde nu mai trebuie să luăm măsuri de creștere a lor, trebuie să ne încasăm aceste taxe.

„Toată lumea care are de plătit trebuie să înțeleagă că trebuie să contribuie cu aceste taxe la bugetul de stat, să luptăm împotriva fraudelor, a evaziunii fiscale, să controlăm prețurile de transfer în așa fel încât toate companiile care fac afaceri în România să plătească impozite și în România și în mod evident să ne reducem cheltuielile”, a conchis premierul.

