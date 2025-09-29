Live TV

Exclusiv Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe și ce cheltuieli trebuie reduse „ca să nu ne ajungă din urmă”

Data publicării:
ilie bolojan in studioul digi24
Ilie Bolojan. Foto: Captură Digi24
Din articol
„Anul acesta, dobânzile ne costă cât autostrada Moldovei”  „Dacă nu reducem cheltuielile statului, dobânzile vor fi tot mai mari și vom deveni o agenție de plăți, fără condiții de dezvoltare”

Ilie Bolojan a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre deficitul bugetar. Premierul a spus că pentru a se încadra în cel prognozat de 8,4% pentru anul acesta, măsurile luate până acum sunt suficiente, însă pentru a merge mai departe trebuie să fie scăzute cheltuielile de funcționare ale statului.

„Pentru a ne putea menține într-un echilibru bugetar, pentru că această etapă este o etapă a stabilizării bugetare, de a impune disciplina fiscală, de a face ordine în finanțele publice, de a ne încasa taxele care au fost stabilite, nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să ni le încasăm, dar ce trebuie avut în vedere este să scădem în continuare cheltuielile de funcționare ale statului, pentru că dacă nu vom scădea cheltuielile de funcționare, acestea ne vor ajunge din urmă”, a afirmat Ilie Bolojan la Digi24.

Este o direcție importantă care trebuie menținută în lunile următoare, în așa fel încât să ne păstrăm echilibrele financiare și să putem lua măsuri pentru a crește economic și pentru a crea condiții de dezvoltare în așa fel încât să trecem la următoarea etapă, începând de anul viitor, care înseamnă etapa de consolidare și de dezvoltare.

Întrebat dacă deficitul nu va crește peste 8,4% din PIB cu măsurile luate deja până acum, premierul a spus că este posibil „dacă ne asigurăm disciplina bugetară și ne încadrăm în sumele care au fost alocate pentru fiecare minister”.

„Trebuie să recunoaștem că e nevoie să ne scădem în continuare cheltuielile statului, pentru că încă există multe locuri în instituțiile publice unde personalul - că ne place, că nu ne place - este supradimensionat. Există locuri unde lucrurile se pot face mai eficient, cu costuri mai mici și toate aceste locuri trebuie să fie inventariate și măsurile trebuie luate treptat, treptat. Dar măsurile de reducere de cheltuieli atunci când sunt luate, nu au efecte de pe o zi pe alta. Se văd peste două luni, peste trei luni, peste patru luni de zile. Pentru că e nevoie de adoptare de legi, e nevoie de timp de dezbateri, este nevoie de transparență decizională, e nevoie de publicare, unele sunt contestate”, a continuat Ilie Bolojan.

„Anul acesta, dobânzile ne costă cât autostrada Moldovei” 

Premierul spune că toate aceste reduceri de cheltuieli se vor vedea de anul viitor și trebuie susținute în continuare, în așa fel încât să se echilibreze cheltuielile. „Nu ne mai putem permite să cheltuim ceea ce nu avem”, a spus acesta.

„Ați citat acest deficit de 8,4% El, în fapt, înseamnă 159 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă 32 de miliarde de euro. Deci, România anul acesta a cheltuit cu 32 de miliarde de euro mai mult decât a încasat. Gândiți-vă că asta înseamnă bani împrumutați, asta înseamnă dobânzi pe care statul român le plătește, care sunt la rândul lor achitate, sigur, din taxele pe care le colectăm de la cetățeni”, a subliniat șeful guvernului.

O parte din această alocare către Ministerul de Finanțe de la această rectificare înseamnă plus 12 miliarde pe cheltuielile cu dobânzile, gândiți-vă că dobânzile anul acesta ne costă peste 50 de miliarde de lei. Deci aproape 11 miliarde de euro. Am mai spus, 11 miliarde de euro înseamnă valoarea autostrăzii Moldovei, de la București și până la Pașcani. Înseamnă, de exemplu. drumul expres Arad-Oradea care se va face în anii următori și care are o valoare de aproximativ 2 miliarde de euro. Asta trebuie să înțeleagă românii, că nu mai putem merge în formula asta. De ce? Pentru că chiar dacă noi avem un grad de îndatorare mai mic decât alte țări europene, creșterea datoriei României s-a făcut cu o viteză prea mare”, a explicat Ilie Bolojan

„Dacă nu reducem cheltuielile statului, dobânzile vor fi tot mai mari și vom deveni o agenție de plăți, fără condiții de dezvoltare”

„Indiferent ce guverne vor fi, dacă nu vom reduce aceste cheltuieli, dobânzile vor fi tot mai mari, pentru că ne vom împrumuta tot mai mult și vom ajunge în situația în care nu o să avem spațiu să fim decât o agenție de plăți și nu vom mai putea crea condiții de dezvoltare. De aceea lucrurile sunt stabile, dar nu-i suficient ceea ce am făcut până acum pe componenta de reducere de cheltuieli. Pe componenta de taxe a trebuit să luăm aceste măsuri, pentru că altfel în luna iulie aveam grave probleme de stabilitate financiară. Acum, pe componenta de taxe, unde nu mai trebuie să luăm măsuri de creștere a lor, trebuie să ne încasăm aceste taxe.

„Toată lumea care are de plătit trebuie să înțeleagă că trebuie să contribuie cu aceste taxe la bugetul de stat, să luptăm împotriva fraudelor, a evaziunii fiscale, să controlăm prețurile de transfer în așa fel încât toate companiile care fac afaceri în România să plătească impozite și în România și în mod evident să ne reducem cheltuielile”, a conchis premierul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”
Digi Sport
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, la Digi24: „Sunt bani de pensii și salarii”. Ce a spus...
militari romani
MApN schimbă legile apărării. Câți bani vor câștiga românii care...
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF 020925_03918
Ilie Bolojan, despre influența SRI în politică și numirea noilor...
bancnote de 100 de lei
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, reacție după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Dacă nu e ca la armată, omul nu mai poate fi salvat”
Ilie Bolojan, despre alegerile din Capitală: Provizoratele pe termen lung nu asigură performanța
Cum a reușit Guvernul să convingă CE să accepte un deficit de 8,4% în 2025. Ilie Bolojan: Asta aduce încredere şi predictibilitate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
contor electric
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme de sistem”
taxe TVA
Ilie Bolojan: Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor
Ilie bolojan guvern spitale PNRR
Deficitul bugetar a crescut. La ce procent din PIB se situează acum și cum arătau cifrele în urmă cu un an
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru: Dacă cetățenii nu vor vedea că banii lor sunt folosiți eficient, nu vor plăti taxe și impozite mai bine în anii următori
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru victoria pro-europeană: „Votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața...
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul...
Adevărul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Playtech
Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Concluzia unui cuplu de români după patru ani în Tenerife: „A fost greu, dar merită. Casa noastră e aici acum”
Newsweek
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu