Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile

Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe, a declarat, marţi seara, prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel întrebat dacă în cadrul discuţiilor din coaliţie a avansat varianta unei noi măriri de TVA la 23% - 24 %, în cazul în care nu se iau măsurile din Pachetul 1 şi, ulterior, cele din Pachetul 2.

„Nu, dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp, v-am spus, până când aceste încasări vor fi consumate de creşterile mari pe care le avem de cheltuieli şi, indiferent ce guvern va fi, va fi pus din nou în situaţia să găsească sau creşteri de venituri, sau scăderi de cheltuieli. Şi eu ce cred? Eu cred că, cu măsurile care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe. Suntem în această situaţie. Asta o putem face dacă ne scădem cheltuielile. Pentru că aici e un sistem de, pur şi simplu, de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, ţi-ai crescut veniturile, trebuie să-ţi scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel şi este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor", a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

În context, el a explicat că, în cazul în care vrei să scazi cheltuieli, „nu lucrezi în zone mici, unde impactul este nesemnificativ, ci trebuie să lucrezi pe nişte blocuri mari”.

„Un bloc mare este cel al administraţiei publice locale, unde doar în aparatele proprii avem cam 130.000 de angajaţi în România şi în celelalte aparate, asistenţa socială, direcţie pentru protecţia copilului, instituţii de cultură, mai sunt cel puţin atâţia. Ori, dacă vrem să echilibrăm puţin lucrurile şi să nu ajungem în situaţia din care am plecat, adică la jumătatea acestui an, atunci, trebuie să ne reducem cheltuielile, inclusiv în administraţia publică locală”, a afirmat Bolojan.

