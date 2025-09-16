Live TV

Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile

Data publicării:
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Cheltuielile publice trebuie scăzute în continuare pentru a nu fi nevoiţi să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe, a declarat, marţi seara, prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel întrebat dacă în cadrul discuţiilor din coaliţie a avansat varianta unei noi măriri de TVA la 23% - 24 %, în cazul în care nu se iau măsurile din Pachetul 1 şi, ulterior, cele din Pachetul 2.

„Nu, dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp, v-am spus, până când aceste încasări vor fi consumate de creşterile mari pe care le avem de cheltuieli şi, indiferent ce guvern va fi, va fi pus din nou în situaţia să găsească sau creşteri de venituri, sau scăderi de cheltuieli. Şi eu ce cred? Eu cred că, cu măsurile care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe. Suntem în această situaţie. Asta o putem face dacă ne scădem cheltuielile. Pentru că aici e un sistem de, pur şi simplu, de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, ţi-ai crescut veniturile, trebuie să-ţi scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel şi este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor", a declarat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

În context, el a explicat că, în cazul în care vrei să scazi cheltuieli, „nu lucrezi în zone mici, unde impactul este nesemnificativ, ci trebuie să lucrezi pe nişte blocuri mari”.

„Un bloc mare este cel al administraţiei publice locale, unde doar în aparatele proprii avem cam 130.000 de angajaţi în România şi în celelalte aparate, asistenţa socială, direcţie pentru protecţia copilului, instituţii de cultură, mai sunt cel puţin atâţia. Ori, dacă vrem să echilibrăm puţin lucrurile şi să nu ajungem în situaţia din care am plecat, adică la jumătatea acestui an, atunci, trebuie să ne reducem cheltuielile, inclusiv în administraţia publică locală”, a afirmat Bolojan.

Citește și:

Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
bancnote de 100 de lei
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru...
German Minister Of Defence Meets German Soldiers Stationed In Poland, Rzeszow - 23 Jan 2025
SUA au aprobat primele livrări de arme către Ucraina pe cheltuiala...
Ultimele știri
Victorie majoră în instanță pentru Luigi Mangione: judecătorul a respins două acuzații principale împotriva sa
Procurorul Alex Florenţa: „România a fost ţinta unui atac hibrid masiv în toamna anului 2024”. Ce se va întâmpla în perioada următoare
Procurorul general, despre rețeaua pusă la punct de Călin Georgescu: 20.000 de conturi TikTok, activate cu doar o zi înainte de alegeri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Nu lucrezi pe bază de emoție. Despre majorarea TVA: Am fi ajuns în situația de sancționare
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat”
Tanczos Barna
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte creșteri de taxe și impozite: „Pachetul de măsuri fiscale e terminat”
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
Adevărul
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”