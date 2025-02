Ce spune Ilie Bolojan despre numirea unui nou șef civil la Serviciul Român de Informații

Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, întrebat dacă va iniția procedurile pentru numirea unui nou director al Serviciului Român de Informații, că nu crede că va face acest lucru pentru că atenția lui se îndreaptă spre „urgențe”. SRI nu are conducere civilă de aproape doi ani.

„Gândiți-vă, când am venit aici, a trebuit să-i cunosc pe principalii colaboratori, pe care am și reușit să-i cunosc pentru că cele două săptămâni au fost de foc, dar mai am încă de făcut o tură prin instituție ca să-i cunosc pe colegi și să-i salut, pentru că așa mi se pare că este respectuos. Cred că, fiind un mandat de interimar, e bine să te concentrezi pe urgențe, pe lucrurile pe care trebuie să le faci, iar chestiunile care țin de viitor, dacă nu sunt imperios necesare sau urgente, trebuie lăsate pentru perioada de stabilitate”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat dacă ia în calcul să demareze procedurile pentru numirea unui nou director civil al SRI, vineri la Palatul Cotroceni.

„Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca să răscolim toată Administrația Prezidențială, ca să plece toți consilierii prezidențiali, dar, pentru trei luni de zile să aducem..., ar fi însemnată o chestiune care nu face decât să ducă această instituție la nefuncționalitate”, a continuat președintele interimar al țării. Î

„n ceea ce privește aspectul ridicat de dumneavoastră, aici este nevoie de o înțelegere între Președintele României, interimar sau nu, și o majoritate parlamentară, pentru că procedura este de așa natură. Deci nu cred că se va întâmpla o astfel de propunere în această perioadă. Asta e punctul meu de vedere acum”, a conchis Bolojan.

Pe 3 iulie 2023, Eduard Hellvig a anunțat că își încheie, după 8 ani, mandatul de director al SRI. El a fost numit în funcție în 3 martie 2015, la propunerea fostului președinte Klaus Iohannis. „Este sănătos ca un director de servicii să aibă un mandat limitat. E un gest de sănătate democratică”, a declarat atunci Hellvig.

Potrivit legii de funcționare, după plecare din funcție a directorului SRI, atribuțiile acestuia vor fi preluate de prim-adjunctul său, generalul Răzvan Ionescu.

Pe 26 noiembrie 2024, Hellvig a spus că a semnat adeziunea la PNL. „Simt că este un moment complicat pentru întreaga democraţie românească şi că acum este nevoie ca liberalii să fie mai uniţi ca niciodată”, a explicat el.

Editor : Ana Petrescu