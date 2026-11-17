Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Digi24, că va mai colabora cu Nicușor Dan „în limitele Constituției” și „dacă președintele va veni cu proiecte care sunt bune pentru țara asta”.

Întrebat la „Jurnalul de Seară” dacă va mai colabora cu președintele României, Ilie Bolojan a spus că o va face în limitele Constituției și dacă Nicușor Dan vine cu proiecte bune pentru țară.

„Pot să colaborez în limitele Constituției și dacă președintele României va veni cu proiecte care sunt bune pentru țara asta, nu văd de ce nu le-am discuta”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Mi se pare normal, avem o responsabilitate în această țară, cât timp ești președintele unui partid parlamentar și președintele ales al României are un proiect de dezvoltare pentru țara asta, mi se pare normal să îl discuți cât se poate de serios”, a subliniat președintele PNL.

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Editor : Liviu Cojan