Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă se așteaptă să fie trădat de colegi din PNL la votul moţiunii de cenzură

Premierul Ilie Bolojan a declarat că PNL şi-a învăţat lecţiile din aceşti ani şi a văzut ce înseamnă să faci lucruri care nu sunt în regulă şi şi-a schimbat comportamentul. El consideră justificată lipsa de încredere a oamenilor faţă de clasa politică.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, dacă la moţiunea de cenzură va fi trădat de colegi din PNL.

„Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta. Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a afirmat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Premierul consideră că este justificat gradul de încredere scăzut al cetăţenilor în lumea politică.

„Din păcate, nu s-a întâmplat asta şi am notificat că, în situaţia creării unei crize de genul acesta, datorită pierderii încrederii dintre partide, datorită pierderilor care se generează indirect României şi cetăţenilor noştri, nu va mai fi posibilă o coaliţie în care PNL să fie cu PSD. Acest lucru s-a întâmplat şi după ce PSD a decis să depună o moţiune şi am încredere că am învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani în ceea ce priveşte respectul, în ceea ce priveşte încrederea, atât între partidele politice, dar şi între partide şi oameni. Şi dacă noi astăzi avem un grad de încredere scăzut în lumea politică din partea cetăţenilor noştri, acest lucru este justificat”, a afirmat Bolojan.

Bolojan a adăugat că cetăţenii nu înţeleg de ce avem această criză guvernamentală şi de ce s-a ajuns în această situaţie.

„Oamenii se aşteaptă ca cei care suntem în guvernare să lucrăm de dimineaţa până seara pentru această ţară, nu să fugim de răspundere, nu să generăm crize şi nu să tolerăm lucruri pe care la tine acasă nu le-ai tolera. Deci, dacă noi nu înţelegem că nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile lumii politice vechi, înseamnă că, dacă nu ţinem pasul cu aceste vremuri, oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni Şi eu înţeleg că Partidul Naţional Liberal şi-a învăţat lecţiile din aceşti ani, a văzut ce înseamnă să faci lucruri care nu sunt în regulă şi ne-am schimbat comportamentul”, a declarat Bolojan.

