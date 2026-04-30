Live TV

Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă se așteaptă să fie trădat de colegi din PNL la votul moţiunii de cenzură

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat că PNL şi-a învăţat lecţiile din aceşti ani şi a văzut ce înseamnă să faci lucruri care nu sunt în regulă şi şi-a schimbat comportamentul. El consideră justificată lipsa de încredere a oamenilor faţă de clasa politică.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, dacă la moţiunea de cenzură va fi trădat de colegi din PNL.

„Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta. Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a afirmat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Premierul consideră că este justificat gradul de încredere scăzut al cetăţenilor în lumea politică.

„Din păcate, nu s-a întâmplat asta şi am notificat că, în situaţia creării unei crize de genul acesta, datorită pierderii încrederii dintre partide, datorită pierderilor care se generează indirect României şi cetăţenilor noştri, nu va mai fi posibilă o coaliţie în care PNL să fie cu PSD. Acest lucru s-a întâmplat şi după ce PSD a decis să depună o moţiune şi am încredere că am învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani în ceea ce priveşte respectul, în ceea ce priveşte încrederea, atât între partidele politice, dar şi între partide şi oameni. Şi dacă noi astăzi avem un grad de încredere scăzut în lumea politică din partea cetăţenilor noştri, acest lucru este justificat”, a afirmat Bolojan.

Bolojan a adăugat că cetăţenii nu înţeleg de ce avem această criză guvernamentală şi de ce s-a ajuns în această situaţie.

„Oamenii se aşteaptă ca cei care suntem în guvernare să lucrăm de dimineaţa până seara pentru această ţară, nu să fugim de răspundere, nu să generăm crize şi nu să tolerăm lucruri pe care la tine acasă nu le-ai tolera. Deci, dacă noi nu înţelegem că nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile lumii politice vechi, înseamnă că, dacă nu ţinem pasul cu aceste vremuri, oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni Şi eu înţeleg că Partidul Naţional Liberal şi-a învăţat lecţiile din aceşti ani, a văzut ce înseamnă să faci lucruri care nu sunt în regulă şi ne-am schimbat comportamentul”, a declarat Bolojan.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Tisza, partidul lui Peter Magyar, nu va sprijini partide noi în țările vecine și cere transparență în utilizarea fondurilor din Ungaria
SUA vor să lovească Iranul cu noile rachete hipersonice „Dark Eagle”. O premieră care transmite un mesaj Rusiei și Chinei
Putin l-a avertizat pe Trump asupra unor „consecințe dăunătoare” în cazul Iranului. Mesajul dur transmis de președintele rus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir vrea să cumpere un fotbalist din SuperLiga: „Dau 2.000.000 de euro pe el, nu glumesc!”
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ioan Niculae se însoară la 72 de ani. Cu ce se ocupă femeia care-i devine soție la vară, care e cu 21 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Țara cu 1.200.000 români unde pensionarii iau o pensie cu 60% mai mare decât au contribuit. Urmează falimentul
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte