Live TV

Ce spune Ilie Bolojan despre varianta demisiei din funcția de premier și în ce condiții ar lua o astfel de decizie

Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu şi-a pus problema să demisioneze, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică, adăugând că speră să nu ajungă în această situaţie.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Antena 1 cât de serioasă a fost ameninţarea sa cu demisia.

În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că, faptul că aceste proiecte, care sunt destul de complexe, se vede că nu pot fi asumate şi puse în practică decât prin asumarea răspunderii, înseamnă că acest guvern se duce totdeauna cu mandatul pe masă”.

Deci problema nu este să stai pe un post unde, credeţi-mă, nu este uşor să faci această chestiune. Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie”, a completat el.

Premierul a concluzionat că este nevoie de coerenţă în actul de guvernare, de consecvenţă în luarea acestor măsuri, chiar dacă sunt nepopulare, şi asta nu se poate face decât prin dialog şi prin acordul tuturor partidelor”.

Citește și Ilie Bolojan: „Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, această lege trebuia promovată de vreo 17 ani”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
soldati rusi (2)
3
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
accident autostrada a1 ambulante masini politie
5
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Digi Sport
Gigi Becali: "75.000 șpagă să mă bage la Facultatea de Drept! De frică, am luat subiectele"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
Cererile lui Vladimir Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul...
ID280506_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Vreau să fiu...
vlad pascu escortat de politisti
Motivarea condamnării lui Vlad Pascu: Comportamentul periculos în...
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025
Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace...
Ultimele știri
Senatorul american Lindsey Graham amenință Kremlinul: Eliberați copiii ucraineni, altfel Rusia va fi desemnată stat terorist
Prim-ministrul a anunțat data „de principiu” a alegerilor pentru primăria Capitalei. Cine este în topul încrederii
Noi imagini cu vizita la Roşia Montană, publicate de Nicuşor Dan. Preşedintele şi familia au vizitat galeria antică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: „Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, această lege trebuia promovată de vreo 17 ani”
klaus iohannis face declaratii
Ce va face RAAPPS cu „Palatul Împăratului”, vila renovată cu milioane de euro de la bugetul de stat pentru Klaus Iohannis
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu” privind pensiile speciale pentru o variantă similară a Guvernului
e on preluare
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM, firmă cu legături puternice cu Rusia
ilie bolojan face declaratii la guvern
Decretul de desemnare a premierului Ilie Bolojan ca vicepremier interimar, publicat în Monitorul Oficial
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! Cum arată doisprezece ani mai târziu
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...