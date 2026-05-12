Kelemen Hunor nu ia în calcul ca funcția de premier să revină UDMR, chiar dacă se vorbește despre păstrarea Coaliției de guvernare în vechea formulă, iar PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord. Liderul UDMR spune că nu se poate face abstracție de „locul unde trăim”.

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă ar putea fi numit un premier UDMR, chiar și pentru o perioadă scurtă, pentru a pune capăt crizei politice și pentru a păstra vechea Coaliție de guvernare.

„Nu e o chestiune de a asuma o astfel de funcție. E o chestiune de societate, de stat, unde trăim noi.

Nu putem face abstracție de la această realitate. Am mai spus. Mai departe n-are rost să speculăm. În România această variantă, în 2026, nu există. Nu va exista o astfel de propunere”, a spus liderul UDMR, la Interviurile Digi24.ro.

Varianta acceptabilă: premier tehnocrat, dar miniștri numiți politic

Președintele UDMR insistă cu refacerea Coaliției de guvernare și reîntoarcerea PSD și PNL la masa discuțiilor. Kelemen Hunor a mai explicat că există și o altă variantă luată în calcul, dar pe termen scurt: un premier tehnocrat, dar miniștri numiți politic de aceleași partide - PSD, PNL, USR și UDMR.

Kelemen Hunor a avut și un mesaj pentru președintele Nicușor Dan: să lucreze cu borcanele pe care le are în cămară.

