Primarul Craiovei și lider important în PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că social-democrații nu exclud nicio posibilitate cu privire la noua formulă de guvernare, după căderea guvernului Bolojan. Ea spune că primarii PNL nu vor accepta să intre în Opoziție.

„Nu putem să obligăm pe nimeni să vină cu forța la guvernare. Noi am spus că n-am avut o problemă cu PNL, cu care am colaborat foarte bine în mai multe etape politice. Noi am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care nu s-a putut discuta în această perioadă.. O persoană obtuză care nu a înțeles că și PSD are un electorat al său propriu, și, din păcate, cel mai mult a lovit în acesta. Dar în ceea ce privește PNL, noi nu avem niciun fel de problemă de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție.

Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nu știm ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor e să se retragă în Opoziție, așa cum a anunțat Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în Opoziție, pentru că nu poți fi prim-ministru, cu miniștrii, cu secretari de stat, cu prefecți și să fii în continuare la guvernare”, spune Lia Olguța Vasilescu.

Întrebată dacă s-ar putea forma un guvern din PSD, UDMR, minorități naționale și parlamentarii neafiliați, ea a răspuns: „Poate să fie orice fel de posibilitate”.

„Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru e foarte clară - Sorin Grindeanu”, mai spune Vasilescu.

