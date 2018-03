Ce spune liderul PSD despre flagrantul care l-ar fi vizat

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, referindu-se la acuzațiile formulate de ex-premierul Victor Ponta, că nu a avut cunoștință că i s-ar fi pregătit vreun flagrant pe durata mandatului de vicepremier. De asemenea, tot ca răspuns la afirmațiile recente ale fostului său șef de partid și de Guvern, Liviu Dragnea a spus că nu a fost „la ziua niciunui șef din SRI”.

Sursă foto: Facebook

Întrebat despre declarațiile recente ale lui Victor Ponta, potrivit cărora Liviu Dragnea ar fi fost ajutat de persoane din SRI în cazul unui flagrant care i-ar fi fost pregătit, liderul PSD a răspuns: „Eu nu am fost să vorbesc cu doamna Kovesi, eu cu domnul Ponta și cu domnul Maior. Nu vreau să comentez foarte multe din afirmațiile acestui domn. Dimpotrivă, îmi exprim satisfacția că tot vorbește și îmi doresc să vorbească și el și alții, cât mai multe lucruri”.

Liviu Dragnea a mai spus că, „în 2012 sau 2013”, nu era Laura Codruța Kovesi la DNA.

Întrebat dacă îl cunoaște pe Valentin Preda, fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor, condamnat pentru că ar fi primit fotografii cu o notă secretă a SRI care viza actitatea firmei Tel Drum, șeful PSD nu a dat un răspuns tranșant: „Am mai discutat subiectele astea chiar aici, în locul ăsta, la vremea respectivă”.

„Nu avea Valentin Preda niciun document în afara documentelor legate de Strategia Dunării”, a susținut Liviu Dragnea.

Declarația acestuia contrazice însă ceea ce scrie în rechizitoriul procurorilor, potrivit căruia asupra fostului secretar de stat s-ar fi găsit, în momentul percheziției corporale, un aparat foto pe cardul căruia se aflau fotografii reprezentând un document clasificat secret de serviciu, nivel strict secret.

Cât despre afirmațiile că ar fi participat și el la evenimentele organizate de reprezentanți ai SRI, așa cum au susținut Victor Ponta și George Maior, fostul director al SRI, președintele PSD a spus: „Eu nu am negat niciodată”.

„Am fost la acele evenimente și nu am fost incognito. Am fost la evenimente oficiale, în special se făceau de Ziua Națională, de Ziua SRI sau alte evenimente oficiale, la care cred că erau peste o sută și ceva de persoane, oameni cu diverse poziții în statul român, în Guvern, în Parlament, Parchete, Înalta Curte de Casație și Justiție. Eu nu am fost la ziua niciunui șef din SRI și nici nu am tăiat vreun porc la SRI”, a detaliat Dragnea.

Fostul premier Victor Ponta a susţinut, săptămâna trecută, că Liviu Dragnea şi firma Tel Drum au fost protejaţi ai statului şi că actualul preşedinte al PSD ar fi fost vizat de un flagrant al DNA în perioada când era vicepremier, acţiune care ar fi fost anulată în cele din urmă şi ca urmare a unui sprijin primit de la o persoană din SRI. Tot fostul premier PSD a dezvăluit că la unul din sediile SRI se întâlneau el, „Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Sebastian Ghiţă, domnul Maior, domnul Coldea”.