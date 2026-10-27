Ce spune liderul USR despre teoria că e agent german: Dacă aș avea un plan malefic pe 20 de ani să plantez un spion, nu l-aș numi Fritz

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, marţi seară, că nu se pricepe prea mult la discuţii despre spioni, dar presupune că, dacă cineva ar fi avut un plan malefic să-l planteze în politica românească ca spion al statului german, cum se vehiculează în unele teorii din spaţiul public, i-ar fi fabricat un CV mai puţin contondent. Preşedintele USR apreciază că se putea găsi o altă acoperire, nu să se trimită un „spion” care se numeşte Fritz, a lucrat la un fost preşedinte german şi s-a căsătorit cu o chinezoaică. „Mai mult sunt de vină colegii USR din Timişoara decât serviciile secrete”, a afirmat el, referindu-se la faptul că a ajuns candidat pentru Primăria Timişoara.

Dominic Fritz a fost întrebat, marţi seară, la TVR 1, ce crede despre teoria că ar fi un agent al statului german, plantat în România cu interese ale statului german în România.

„Pe mine mă amuză foarte mult această teorie, pentru că eu nu mă pricep la chestii din astea de spionaj şi aşa. Dar presupun, dacă eu sunt cineva care am un plan malefic pe 20 de ani, să plantez un spion în sistemul politic al României, probabil nu l-aş numi nici Fritz, nu i-aş da un CV lucrând la un fost preşedinte, adică nu ştiu, nu l-aş căsători fix cu o chinezoaică. Adică cred că ar exista variante de a-mi da un CV de acoperire mult mai puţin contondent”, a răspuns preşedintele USR, potrivit News.ro.

Acesta a explicat că „adevărul este că nu a existat niciodată un plan”.

„Eu când am venit la Timişoara la 19 ani şi am învăţat română (…) am stat departe de politica românească. Mi s-a părut de neînţeles, foarte haotic, foarte, nu ştiu, pe scenă se joacă altceva decât în spatele culiselor. N-am înţeles niciodată partidele şi-au schimbat numele tot timpul, foarte agresiv, foarte vulgar, mi s-a părut”, a adăugat Dominic Fritz.

El s-a referit, însă, la protestele din 2017, care au fost decisive pentru decizia sa de a se implica: „Dar a venit acest moment - şi am mai povestit despre asta - în 2017, protestele împotriva lui Sorin Grindeanu, în care am fost în Timişoara, am vorbit acolo în piaţă în faţa, nu ştiu, 20-30 de mii de oameni şi am spus la toţi prietenii mei din România, nu plecaţi din această ţară, luptaţi, câştigaţi alegeri. Şi după aia m-am dus acasă la Berlin. Şi pe drum m-am simţit un pic ipocrit, că cine sunt eu să le spun să rămână în România, să nu plece şi eu am o viaţă bună şi un job bine plătit la Berlin. Şi atunci am decis să mă implic”.

El povesteşte că a fost exact la câteva luni după ce s-a înfiinţat USR: „Am luat legătura cu colegii din Timişoara, din USR. Am căutat pe cineva pe care să-l susţin la primărie şi iată că am ajuns eu candidat. Dar asta… mai mult sunt de vină colegii USR din Timişoara decât serviciile secrete”.

Dominic Fritz este cetăţean german şi a obţinut recent şi cetăţenia română. El a câştigat în 2020 primul mandat de primar în Timişoara, iar patru ani mai târziu pe al doilea.

După ce a intrat în vigoare Legea ANI a pierdut cel de-al doilea mandat, din cauza unui conflict de interese, pe care-l contestă şi în prezent.

Editor : B.E.