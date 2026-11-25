Adevărul despre anularea alegerilor prezidențiale trebuie clarificat, a declarat miercuri Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău. Fostul candidat la scrutinul din 2024 a precizat însă că nu a citit raportul prezentat de AUR pe această temă.

Întrebat despre document la finalul ședinței Consiliului Județean, Ciolacu a spus că a urmărit reacțiile publice, inclusiv declarațiile președintelui României și ale liderului PSD, Sorin Grindeanu.

„Nu l-am citit. Îmi cer scuze, nu l-am citit. Am văzut declarațiile, am văzut și declarația domnului Grindeanu și a președintelui. La un moment dat, trebuie să se știe adevărul”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Reacția sa vine după ce Sorin Grindeanu a declarat marți, la Bacău, că nici el nu a citit documentul. Liderul PSD a catalogat materialul drept un raport politic al AUR, nu al unei comisii parlamentare, dar a susținut că românii trebuie să afle de ce au fost anulate alegerile prezidențiale.

Grindeanu a cerut ca explicațiile să fie prezentate și dezbătute serios, nu transformate într-o mișcare politică, și a amintit că Administrația Prezidențială și-a asumat prezentarea unui raport pe acest subiect.

Editor : A.D.