Exclusiv Ce spune Ministrul Justiției despre decizia CCR: „Justiția trebuie eficientizată. Să nu pierdem resursa umană”

Radu Marinescu
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție, la Digi24, cu privire la decizia CCR de a tăia pensiile magistraților. Acesta a declarat că „aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri”, însă „nu trebuie să pierdem resursa umană din Justiție”.

„Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri care a implicat toate componentele statului român și a trezit foarte multe emoții în societatea noastră.

Este foarte bine că avem o finalitate, este foarte bine că avem o certitudine în ceea ce privește perspectivele de statut. De acum încolo trebuie să mergem împreună, prin cooperare loială, pentru a eficientiza justiția”, a declarat ministrul Justiției, la Digi24. 

Întrebat dacă există îngrijorări că în urma acestei decizii ar putea pleca oameni din sistem, Radu Marinescu a transmis:

„Este foarte important faptul că, în societatea românească, instituțiile au funcționat și au dat măsura funcționalității statului de drept. Guvernul și Parlamentul au dreptul de legiferare. Până la urmă, Înalta Curte de Casație și Justiție și magistratura și-au exprimat îngrijorările prin sesizarea făcută, iar CCR a demonstrat că poate și trebuie să soluționeze orice divergență.

Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiție. Este din ce în ce mai dificil să asigurăm funcționalitatea. Există îngrijorări. Mesajul meu pentru magistrați este acela că înfăptuirea actului de justiție nu este doar o profesie, ci un veritabil apostolat. Au intrat în justiție pentru a face dreptate, iar atunci îi rog să rămână devotați crezului inițial care i-a animat pentru a intra în această profesie și să rămână în continuare în profesie. În actuala lege, cei care au deja întrunite condițiile de pensionare sunt protejați, au drepturile de pensie în conformitate cu pensia anterioară”.

Și președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după decizia CCR de a diminua pensiile speciale ale magistraților. „Un gest de echitate așteptat de societate”, a subliniat șeful statului. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale, spunând că se vor face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR.

