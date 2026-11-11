Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marți seară, la Digi24, că „avem nevoie de creșteri” în ceea ce privește salariul minim pe economie, dar că decizia va aparține Consiliului național tripartit, unde IMM România a venit cu propunerea scăderii taxării pe muncă.

„Eu sunt un om care a început lucrând pe salariul minim în București și știu ce înseamnă asta. Cred că avem nevoie de creșteri. Decizia va aparține Consiliului național tripartit, dar acolo vreau să semnalez că IMM România a venit cu propunerea scăderii taxării pe muncă. Ar putea fi o opțiune.

Trebuie să avem discuții despre toate variantele care duc la un salariat care are un net mai mare, pentru că, până la urmă, a munci și a fi sărac nu ar trebui să se întâmple nici în România, nici în Europa. Suntem țara din Europa cu cel mai mare risc de sărăcie pentru cei care lucrează”, spune Florin Manole.

Guvernul nu a luat o decizie privind majorarea salariului minim pe economie în 2027. Premierul Luca Niculescu a declarat pe 5 noiembrie că nivelul acestuia va fi stabilit după consultările cu sindicatele și patronatele în cadrul Consiliului Național Tripartit, care urmează să fie convocat în această lună, și după definitivarea datelor fiscal-bugetare. În timp ce sindicaliștii propun un salariu minim cuprins între 4.583 și 4.793 de lei, patronatele solicită menținerea nivelului actual, de 4.325 de lei, și avertizează asupra presiunilor pe mediul de afaceri.

Editor : Alexandru Costea