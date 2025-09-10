Nicușor Dan, despre informările primite privind spionul moldovean: „A fost o colaborare cu partenerii pe care îi cunoaşteţi”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre cazul spionului moldovean reţinut, că sunt informaţii pe care le are, dar pentru că este o anchetă în curs, nu poate să spună mai mult decât ce e public, el precizând că a fost o colaborare cu partenerii României cunoscuți şi cu Eurojust.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă a primit semnale despre spionul moldovean reţinut.

„Sunt informaţii pe care le am, dar pentru că e o chestiune de securitate şi pentru că este o anchetă în curs, nu pot să vă spun mai mult decât ce e public, în sensul că a fost o colaborare cu partenerii noştri pe care îi cunoaşteţi şi cu Eurojust”, a spus şeful statului, potrivit News.ro.

Întrebat dacă şi-au făcut serviciile de informații ale României treaba în toată această perioadă, Nicuşor Dan a spus: „În ceea ce priveşte acest caz, da”.

„Ca să vorbim foarte general, există o gradaţie. Bineînţeles că sunt foarte mulţi oameni pentru care există măsuri de contra-spionaj şi în momentul în care aceste lucruri devin publice, decizia de a face publică o astfel de chestiune se întâmplă, să zicem, odată la 90 din cazuri, când cazul este, pe de o parte, suficient de bine conturat, pe de altă parte, nu prejudicează alte măsuri de contra-spionaj în curs”, a mai comentat preşedintele Nicuşor Dan.

Presupusul spion cu dublă cetăţenie moldovenească şi română, în vârstă de 47 de ani, acuzat că divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, a fost reţinut şi va fi prezentat, joi, instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Potrivit DIICOT, infracţiunile pentru care este cercetat bărbatul sunt tentativă la trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în forma continuată.

