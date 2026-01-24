Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord

Președintele României susține că nu va numi un nou premier și aduce în discuție acordul dintre cele patru partide aflate în Coaliție. Astfel, șeful statului a reamintit faptul că în protocolul stabilit este menționat faptul că PNL are funcție de premier până în primăvara anului 2027.

„România are o Coaliție formată din patru partide. Coaliția are acord, acord care spune că până în aprilie 2027 premierul este dat de PNL. PNL a decis că premier este Ilie Bolojan. Nu știu ce discuție putem să avem”, a declarat președintele României.

De asemenea, și premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul unui interviu la Digi24, dacă i-a fost cerută demisia în timpul ultimei ședințe din Coaliție. Acesta a negat și a punctat că nu a existat vreo discuție în acest sens.

„Am avut doi colegi care au fost întâmplător la ședință să explice anumite aspecte care țin de date financiare și după două zile, după ce au văzut ce se spunea pe la televiziuni sau pe știri, dacă n-ar fi fost în ședința de coaliție de luni în care lucrurile s-au derulat într-o manieră bună, pot să spun eu, (în afară de nici înțepături, care se întâmplă întotdeauna atunci când sunt mai mulți lideri politici într-o încăpere), dar în rest, problemele au fost discutate și convenite de toată lumea, fără niciun fel de dispute majore legate de strategiile României și așa mai departe”.

Premierul a răspuns și atacurile recente venite din partea PSD și susține că nicio persoană nu a vrut funcția de premier.

„Dacă totul era bine, vă întreb, de ce trebuie să faci scamatorii, dacă totul este în bună regulă, dacă situația era bună și nu s-a făcut mare lucru, de ce n-a vrut nimeni să-și asume această poziție de premier – știind ce va urma. (….) În ceea ce privește astfel de declarații, ele nu pe mine mă afectează, pentru că noi nu lucrăm după ureche, încercăm să lucrăm după un plan, avem un program de guvernare în care, de exemplu, angajamentul acestei coaliții se să reducă cheltuielile în sectorul public cu 20% scris negru pre-alb, să facă multe alte lucruri pe care le-am fi putut face mai repede dacă toată lumea ar fi fost aliniată să susțină lucrurile corecte care trebuie făcute”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Editor : Andreea Rubica