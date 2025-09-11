Live TV

Ce spune Nicușor Dan despre interferența serviciilor secrete în politica din România în ultimii ani

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România şi anume că e o ţară foarte sigură. El a precizat că, pe chestiunea de servicii, fără să aibă informaţia completă, consideră că a existat o interferenţă în jocul politic, de-a lungul anilor.

„Sunt şi lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o ţară foarte sigură. Da, este. Pe stradă, seara, în imensa majoritatea locurilor din România, România e o ţară mult mai sigură decât alte ţări chiar europene. Şi asta se datorează şi servicilor şi structurilor Ministerului de Interne. Se întâmplă şi lucruri bune”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la B1, preluată de News.ro.

Preşedintele a continuat: „Pe chestiunea de servicii, fără să am informaţia completă până la momentul acesta, da, a existat o interferenţă, în, să spunem, jocul politic, de-a lungul anilor”.

Întrebat dacă serviciile au vrut să fie jucători, Nicuşor dan a spus că „există interese, există conexiuni între persoane, există interese de afaceri, lucruri pe diverse grade, până la un anumit nivel legitime”.

„Discuţia, întrebarea pe care mi-o puneţi este cu privire la controlul civil, cu privire la servicii, astfel încât societatea să fie sigură că ele se ocupă de zona de Constituţie, de atribuţii pe care le-o dă Constituţia. Şi asta este miza importantă a numirii unui şef civil”, a completat Nicuşor Dan.

Despre propunerea pentru numirea unui nou şef la SRI, Nicuşor Dan a spus că este o discuţie care a început.

„O să vedeţi rezultatul, când o să fie, o să fie propunere, urmată de vot. Adică o să fie discutată înainte de votul din Parlament”, a subliniat Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan

