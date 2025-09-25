Nicușor Dan a vorbit joi seară, în exclusivitate la Digi24, despre sondajul care dă AUR la 35-40%, și spune că acesta este un real, dar vede aceste procente nu ca „o mare iubire pentru AUR”, ci ca o „neîncredere față de partidele care au guvernat sau guvernează România”. În plus, el subliniază faptul că nu există în acest moment un scenariu pentru o alianță PSD-AUR.

Întrebat dacă l-ar numi premier pe George Simion în cazul unei alianțe PSD-AUR, Nicușor Dan a spus că acest scenariu nu există în acest moment. „Cred că toată lumea cunoaște istoricul meu cu PSD. Nu cred că e o surpriză aici, dar cu toate criticile pe care i le-am adus, PSD nu e partidul care să ducă România în acea direcție. Acest scenariu nu există”, a spus președintele la Digi24.

În ceea ce privește sondajul care dă AUR la 35-40%, Nicușor Dan spune că acesta este real, dar subliniază faptul că „nu este o mare iubire față de AUR, așa interpretez eu, ci o dezamăgire, neîncredere față de partidele care au guvernat sau guvernează România”.

„Tocmai de aceea instituțiile, dar și instituția prezidențială, ca să le bag în aceeași oală, trebuie să recapete încrederea oamenilor care încă văd corupție, încă văd că instituțiile nu lucrează pentru oameni, și atunci sarcina noastră este să lucrăm pentru ei”, a adăugat președintele.

