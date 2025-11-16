Ce spune Nicușor Dan despre o revizuire a Constituției propusă de Ludovic Orban ca soluție la problema pensiilor magistraților

Nicușor Dan a precizat că nu este în intenția sa „în niciun caz” să facă vreun demers pentru revizuirea Constituției, însă consideră că trebuie rezolvată problema pensiilor magistraților și anume ele trebuie să fie micșorate în raport cu salariile. Declarațiile președintelui vin în contextul în care consilierul prezidențial Ludovic Orban a avansat ideea unei modificări a Legii fundamentale, pentru impunerea unui singur sistem de calcul al pensiilor.

„Noi trebuie să corectăm acum niste greşeli făcute cu mult timp în urmă, între anii 2017-2022, am avut pensii mai mari decât salariul. Când am spus acest lucru într-un interviu, jurnaliştii străini m-au întrebat încă o dată crezând că nu au înţeles bine. Le-am repetat şi nu le-a venit să creadă”, a explicat Nicuşor Dan, întrebat despre ideea propusă de Ludovic Orban de revizuire a Constituției, pentru soluționarea conflictul privind pensiile magistraților, duminică seară la RTV.

Şeful statului a subliniat că aceasta este „o discuţie tehnică” şi „un dialog care trebuia să se creeze mai devreme”, pentru că acum „oamenii sunt supăraţi şi pentru că sunt unii care pun paie pe foc”, mai scrie News.ro.

„Am stabilit că nu este normal să ai pensia cât salariul, pe de altă parte, a devenit acum foarte usor să spui că magistraţii sunt de vină pentru orice. Sunt mulţi oamnei între ei care-şi fac treaba. (...) Nu este în intenţia mea în niciun caz schimbarea Constituţiei pentru că este foarte clar că e o problemă pe care toată societatea o vede. Deci este clar că pensiile trebuie micşorate în raport cu salariile. Este vorba despre un echilibru administrativ aşa încât să luăm decizia corectă”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat despre solicitarea unei părţi a societăţii civile de a fi desființat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), şeful statului a subliniat că, „până una alta„ aceşti oameni „sunt alesi de colegii lor magistraţi”. CSM este o organizaţie cu are trebuie să dialogăm”, a mai spus şeful statului.

