Președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat miercuri dacă va numi șefii serviciilor de informații până la finalul anului, că nu a fost o preocupare pe care să o aibă, de la ultima conferință de presă până în prezent. Președintele României a adăugat că aceste numiri la SRI și SIE rămân o preocupare, însă nu a avut discuții, în acest interval de timp.

„Nu, nu a fost o preocupare a mea de la ultima conferință până azi, dar ea rămâne ca preocupare numirea șefilor serviciilor. Dar în acest interval nu am avut discuții sau ceva”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă va numi șefii serviciilor de informații până la finalul lui 2025, într-o conferință de presă susținută miercuri la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă își menține opinia că persoanele care vor fi numite la șefia serviciilor nu trebuie să fie implicate politic sau în partide, șeful statului a replicat: „„Da, îmi păstrez asta”.

Pe 28 octombrie, Nicuşor Dan preciza ca va numi un şef la SRI până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii. El a reafirmat că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii.

Editor : Ana Petrescu