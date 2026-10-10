Petrișor Peiu a comentat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă, cererea lui George Simion ca fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu să fie eliberat din arestul preventiv. Liderul senatorilor AUR a ezitat să clarifice dacă susține acest mesaj și a spus că nu poate „angaja partidul fără acordul unui for statutar”. „Cred că nu ne-ar face bine să avem mesaje diferite”, a mai declarat Peiu.

„Cred că a fost o exprimare a domnului președinte Simion. Este cumva greu pentru mine să comentez ce a zis președintele partidului. Cred că l-am înțeles. Cred că apelul se face la instituțiile statului, să nu cadă iar în păcatul politizării actului de justiție penală, ca pe vremea președintelui Băsescu. Cred că asta este. Cred că este un apel făcut către cei care se presupune că au putere de conducere în România”, spune Petrișor Peiu.

Ca răspuns la întrebarea dacă fostul candidat la prezidențiale a fost arestat după „un telefon politic”, liderul senatorilor AUR spune că există această suspiciune. „Dar ideea «nu votăm un guvern» trebuie luată în sensul că nu participăm la vot, nu că votăm împotrivă”, a mai spus acesta, ca răspuns la întrebarea dacă votul de susținere acordat de AUR pentru guvern depinde de eliberarea lui Georgescu.

George Simion a declarat, înainte de votul pentru guvernul Siegfried Mureșan, că partidul său nu va vota nicio variantă de Guvern până când Călin Georgescu „nu va fi eliberat”.

„Domnule Negruțiu, am părul alb. Acum mi-e greu să cred că o să mă apuc să comentez ce a spus președintele partidului. Eu nu am avut această discuție. Poate alți colegi au avut”, spune Peiu.

Întrebat dacă susține mesajul „Eliberați-l pe Călin Georgescu!”, senatorul AUR afirmă: „Am să vă spun că fiecare politician își poate alege mesajele pe care le transmite, își poate alege cuvintele cu care spune un lucru sau altul. Dânsul (George Simion – n.red.) are dreptul să angajeze partidul. Cred că nu ne-ar face bine să avem mesaje diferite. Eu, de felul meu, nu angajez niciodată nici măcar propria familie, dacă nu am acordul oamenilor respectivi. Deci eu nu pot angaja partidul fără acordul unui for statutar. Adică nu pot să spun un mesaj personal ca fiind al partidului. Președintele partidului poate. Cred că este o suspiciune privind faptul că decizia (de a-l elibera pe Călin Georgescu – n.red.) n-ar fi la un judecător. (George Simion – n.red.) a vrut să transmită că există această suspiciune, că e un act de justiție în care a interferat cumva puterea politică și că ar trebui ca acea putere să se extragă din...”, a mai precizat Peiu.

Editor : Alexandru Costea