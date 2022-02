Ce spune premierul Ciucă despre o mărire a pensiilor şi salariilor în acest an: În funcţie de bugetul pe care îl vom avea la dispoziţie

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri seara, la Antena 3, că o eventuală mărire a pensiilor şi salariilor în acest an este legată de bugetul pe care Guvernul îl va avea la dispoziţie, în funcţie de gradul de colectare a veniturilor la stat.

"Eu sunt foarte optimist, dar şi realist în acelaşi timp şi nu vreau să vând iluzii nimănui, motiv pentru care, e în funcţie de bugetul pe care îl vom avea la dispoziţie, în funcţie de colectări", a spus Nicolae Ciucă, la Antena 3, întrebat fiind dacă anul acesta poate fi găsită o formulă în aşa fel încât să mai poată fi făcută încă o mărire a pensiilor.

Premierul a subliniat, legat de colectarea veniturilor la buget, demararea proiectului legat de introducerea facturii electronice de la 1 aprilie, măsură care ar urma să devină obligatorie de la 1 iulie.

"Toate celelalte elemente care vor aduce beneficiu în sensul reglementării şi monitorizării trasabilităţii atât a mărfurilor, cât şi a banilor, ne-au dus către concluzia că prin aceste măsuri vom putea să sporim atragerea şi o plată a taxelor cât se poate de aproape de realitate", a declarat Ciucă.

Întrebat dacă statul, în condiţiile în care urmează să crească gradul de colectare la buget, nu ar avea bani astfel încât în acest an să se gândească, eventual, la o indexare de pensii şi salarii, şeful Executivului a răspuns că "toate aceste măsuri vor fi luate în funcţie de cum evoluează situaţia concretă".

"Aţi vorbit mai devreme de inflaţie, de creştere a preţurilor. Ele reprezintă indicatorul la care ne raportăm cu toate analizele pe care le facem la ministerele de linie. Cred că şi, de fapt, nu discutăm, ne întâlnim de trei ori, de patru ori, de câte ori este nevoie cu ministrul Finanţelor, cu ministrul Muncii, cu ministrul Economiei, astfel încât să putem să avem soluţiile necesare pentru orice derapaj legat de aceşti indicatori", a completat Ciucă.

Ce spune premierul despre o renegociere a PNRR

El a fost întrebat şi despre perspectivele unei renegocieri a PNRR, astfel încât să se obţină un procent mai mare din PIB alocat pensiilor.

"Am avut discuţii cu domnul ministru Budăi, am avut discuţii la nivelul coaliţiei. (...) Am căzut de comun acord să prezentăm şi am prezentat discuţiile pe care le-am avut la Comisia Europeană (...) astfel încât să putem să avem o înţelegere cât se poate de clară vis-a-vis de ceea ce înseamnă PNRR. Este foarte corect că în interiorul documentelor de referinţă nu este trecută o dată anume pentru a negocia sau renegocia anumite capitole sau anumite puncte din PNRR. În schimb, discuţia a fost în următoarea manieră: haideţi să vedem în primii doi ani concret ce s-a realizat, după care putem să discutăm în funcţie de modul în care a început şi s-a derulat programul în această perioadă de timp, pentru că de atunci încolo ne mai rămâne un slot de timp suficient de mare până la finele anului 2026 să putem să facem modificările în funcţie de evoluţiile concrete pe care noi le-am avut de la începerea programului. Îl înţeleg foarte bine pe domnul ministru, este responsabilitatea dânsului şi a noastră, a tuturor să avem grijă de tot ceea ce înseamnă cetăţeanul român, fie că este activ, fie că este pensionar. Este cât se poate de asumat că vom face tot ceea ce este posibil astfel încât, prin deciziile pe care le luăm, să putem să asigurăm acel venit pe care cetăţenii români îl merită atunci când au ieşit la pensie. (...) Personal, i-am zis domnului ministru - merg cu dumnealui la Bruxelles şi susţinem, negociem tot ceea ce este de negociat, în condiţiile în care va trebui să avem modificări la Legea salarizării, la Legea pensiilor şi trebuie să punem pe masă concret ceea ce vrem cu adevărat să facem", a răspuns premierul Nicolae Ciucă, la Antena 3, potrivit Agerpres.

