Ce spune premierul Ilie Bolojan despre o eventuală guvernare PSD-AUR

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, întrebat dacă a luat în calcul ieşirea PSD de la guvernare şi o eventuală guvernare PSD-AUR, că partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar „suntem conştienţi că stabilitatea e un element important”.

Stabilitatea, crede premierul, se concretizează în încrederea pieţelor financiare în România. „Indiferent cine va fiind guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Euronews, dacă a luat în calcul scenariul în care PSD ar putea să iasă din coaliţiia de guvernare şi să formeze un guvern cu AUR.

„În această perioadă, cred că suntem conştienţi de două aspecte. În primul rând că stabilitatea politică este un element important care ţine de predictibilitate, de ceea ce se întâmplă într-o ţară, de stabilitatea reglementărilor economice şi, în general, de o stabilitate care înseamnă încredere în ţara respectivă, înseamnă încredere a investitorilor, a pieţelor şi aşa mai departe. Acest lucru e un element important şi sigur partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuviinţă, dar cred că suntem conştienţi că stabilitatea e un element important. Dar al doilea element este situaţia dificilă în care suntem”, a răspuns Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, „indiferent cine va fiind guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante”.

„În astfel de situaţii nu poţi lucra decât să îţi scaţi cheltuielile, să nu-ţi risipeşti banii şi să-ţi încasezi veniturile”, a mai declarat premierul.

Acesta a subliniat că „noi avem o situaţie foarte dificilă pentru că am semnat foarte multe contracte de lucrări pentru care nu avem banii să le putem continua în condiţii normale”.

Ilie Bolojan a precizat că trebuie atrase fondurile europene care sunt disponibile, dar şi să eşalonăm investiţiile care se realizează în ţară, ”pentru a putea întreţine sectorul de construcţii, pentru a nu lăsa străzile sparte sau o groapă făcută în centrul unei localităţi”.

„Trebuie sa eşalonăm aceste investiţii, sa le continuăm în aşa fel încât să putem asigura condiţii de creştere în anii următori. Astea sunt situaţiile dificile şi v-am spus, indiferent cine ar fi în guvernare, aceste corecţii trebuie făcute”, a adăugat premierul.

